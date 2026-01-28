यूपी में जमीनों के फर्जीवाड़े का खेल होगा खत्म! एक फरवरी से सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से होंगी रजिस्ट्री

Lucknow: उत्तर प्रदेश में जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े फर्जीवाड़ों पर अब बड़ा और निर्णायक प्रहार होने जा रहा है. राज्य सरकार एक फरवरी से रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधार आधारित बायोमीट्रिक वेरीफिकेशन अनिवार्य करने जा रही है. इस नई व्यवस्था के लागू होते ही बिना आधार सत्यापन के न तो जमीन बिकेगी और न ही खरीदी जा सकेगी.

नकली पहचान पत्रों पर हो जाती थी रजिस्ट्री

अब तक भू-माफिया और जालसाज फर्जी गवाहों और नकली पहचान पत्रों के सहारे जमीनों की रजिस्ट्री करा लेते थे. लेकिन नई प्रणाली में यह लगभग असंभव हो जाएगा. सरकार का मानना है कि आधार से जुड़ा बायोमीट्रिक सत्यापन जमीन घोटालों पर प्रभावी रोक लगाएगा और आम लोगों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी.

महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को शासनादेश जारी कर दिया है. इसके तहत उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली, 2024 को लागू किया जा रहा है. लखनऊ के सहायक महानिरीक्षक निबंधन द्वितीय रमेश कुमार के अनुसार अब विक्रेता, क्रेता और गवाह—तीनों की पहचान बायोमीट्रिक तरीके से स्थापित की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

RD मशीन से होगा आधार बायोमेट्रिक सत्यापन

नई व्यवस्था में रजिस्ट्री से पहले सभी विवरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे. रजिस्ट्री के दिन पक्षकारों और गवाहों के अंगूठे के निशान का मिलान सीधे आधार डेटाबेस से होगा. यह सत्यापन आरडी मशीन के जरिये कराया जाएगा. आधार के मानकों के अनुरूप सुरक्षित बायोमेट्रिक स्कैनर है. मशीन पर अगर बायोमीट्रिक मिलान नहीं होता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा और रजिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी. सत्यापन के बाद मौके पर ही फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी. दस्तावेजों पर केवल आधार आधारित ई-हस्ताक्षर को ही कानूनी मान्यता मिलेगी.

अब तक की प्रक्रिया में पहचान पत्रों के वास्तविक होने की कोई ठोस जांच नहीं होती थी. यही कारण था कि फर्जी आईडी के आधार पर रजिस्ट्रियां हो जाती थीं और कई मामलों में अफसरों की मिलीभगत भी सामने आई. अकेले लखनऊ में पिछले एक साल में दो दर्जन से अधिक ऐसे मामले दर्ज हुए हैं.

एक चर्चित मामले में शाइन सिटी के निदेशक अमिताभ श्रीवास्तव के नाम पर उस समय रजिस्ट्री हो गई, जब वह वाराणसी जेल में बंद था. जांच में सामने आया कि जिस दिन रजिस्ट्री दिखाई गई, उस दिन वह जेल से बाहर आया ही नहीं था. ऐसे ही कई मामलों ने सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को फर्जी रजिस्ट्रियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं. जुलाई 2025 में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रजिस्ट्री के लिए पैन कार्ड सत्यापन अनिवार्य किया गया था, जिसमें क्रेता-विक्रेता के मोबाइल पर OTP आता था.अब आधार बायोमेट्रिक को जोड़कर व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है, जो जमीन घोटालों का खेल बंद करने के लिए एक तरह से सरकार का मास्टर स्ट्रोक है.

ये भी पढ़ें: ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी मौका! यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी बड़ी जानकारी, नोट करें समय और तारीख