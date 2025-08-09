यूपी के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले! अपना घर बनाने में योगी सरकार देगी 'सहारा'
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2874287
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

यूपी के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले! अपना घर बनाने में योगी सरकार देगी 'सहारा'

Lucknow News: उत्‍तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने खास तोहफा दिया है. योगी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने का सपना पूरा हो सकेगा. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Lucknow News: यूपी में लाखों सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने का सपना साकार हो सकेगा. सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने घर खरीदने या बनाने के लिए हाउस लोन में राहत दी है. यूपी में सरकारी कर्मचारी घर बनाने या खरीदने के लिए अब 25 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. साथ ही ब्‍याज में भी सहूलियत दी है. 

सरकारी कर्मचारी को बड़ी राहत 
यूपी की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों को घर खरीदने या बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन 7.5 फीसदी ब्याज दर पर देने का फैसला की है. अभी तक सरकारी कर्मचारियों को मात्र साढ़े सात लाख रुपये ही दिया जाता था. अब इसे तीन गुना तक बढ़ा दिया गया है. गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्‍हीं कर्मचारियों को म‍िलेगा जिन्‍होंने न्‍यूनतम पांच साल की नियमित ड्यूटी पूरी कर ली हो. 

अधिकतम कितने वर्षों में चुकाना होगा लोन 
लोन की राशि तय करने के लिए तीन मानकों में से जो कम होगा, वही मान्य होगा. पहला सरकारी कर्मचारी के 34 महीने का मूल वेतन, दूसरा 25 लाख रुपये और तीसरा भवन की वास्तविक कीमत. लोन का पैसा अधिकतम 20 सालों में वसूल किया जाएगा. नए नियम के मुताबिक, जिस घर के लिए लोन लिया जाएगा, उसकी कीमत कर्मचारी के मूल वेतन का 139 गुना या अधिकतम एक करोड़ रुपये हो सकती है. इस सीमा में अधिकतम 24 फीसदी तक की वृद्धि की अनुमति दी गई है. इससे कर्मचारियों को बेहतर और बड़े मकान खरीदने या बनाने का विकल्प मिलेगा. 

घर की मरम्‍मत के लिए भी मिलेगा पैसा 
नए घर बनाने या खरीदने ही नहीं बल्कि अगर आप मकान की मरम्‍मत या उसे बड़ा करना चाह रहे हैं तो अब अधिक राशि उपलब्ध होगी. भवन की मरम्मत या विस्तार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का लोन ले सकेंगे. इस राशि को ब्‍याज के साथ अधिकतम 10 सालों में चुकाना होगा. इस सुविधा का लाभ उन कर्मचारियों को म‍िलेगा, जो पहले से अपने घर के मालिक हैं, लेकिन संरचना सुधार या विस्तार करना चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें : सीएम योगी ने मानी बच्चियों की जिद, राखी बंधवाकर मिठाई खाई, फिर आशीर्वाद के साथ दिया ये उपहार

यह भी पढ़ें :  आजादी के बाद यूपी बना 'किंगमेकर', देश को दिए 9 प्रधानमंत्री, देखें पहले पीएम से लेकर अब तक की पूरी लिस्‍ट

TAGS

Lucknow news

Trending news

Lucknow news
यूपी के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की बल्‍ले-बल्‍ले! घर बनाने में सरकार देगी सहारा
Varanasi News
विश्‍वनाथ से रामेश्वरम, आस्था का नया सेतु....काशी में गंगा से सागर तक जुड़ी पावन राह
SP leader ST Hasan
धराली में आई तबाही का कारण बुलडोजर?...सपा पूर्व सांसद एसटी हसन का विवादित बयान
Unnao News
पेमेंट लेकर आता हूं, तब राखी बांधना...उन्‍नाव में रक्षाबंधन पर डिलीवरी ब्वाय की मौत
Lucknow latest news
छी-छी! लखनऊ में युवक ने किया डॉगी से दुष्कर्म, वायरल वीडियो देख भड़के NGO
Varanasi News
रक्षाबंधन पर भाई-बहन के प्यार की अनूठी मिसाल! बहन ने किडनी देकर भाई को दिया नया जीवन
Kanpur News
तंदूरी खाने बैठे तो थाली में निकला 'सरप्राइज', ढाबे में हो रहा सेहत से खिलवाड़
Fatehpur News
रक्षाबंधन के दिन 2 सगी बहनें यमुना में डूबीं, सूनी रह गईं 3 भाइयों की कलाइयां
Dharali disaster
धराली में मची तबाही में संभल के दो युवक लापता, डेढ़ महीने पहले मजदूरी करने पहुंचे थे
Akhilesh Yadav
इटावा जाते वक्त अखिलेश ने रुकवाया काफिला, एंबुलेंस से घायलों को पहुंचवाया अस्पताल
;