Lucknow News: यूपी में लाखों सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने का सपना साकार हो सकेगा. सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने घर खरीदने या बनाने के लिए हाउस लोन में राहत दी है. यूपी में सरकारी कर्मचारी घर बनाने या खरीदने के लिए अब 25 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. साथ ही ब्‍याज में भी सहूलियत दी है.

सरकारी कर्मचारी को बड़ी राहत

यूपी की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों को घर खरीदने या बनाने के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन 7.5 फीसदी ब्याज दर पर देने का फैसला की है. अभी तक सरकारी कर्मचारियों को मात्र साढ़े सात लाख रुपये ही दिया जाता था. अब इसे तीन गुना तक बढ़ा दिया गया है. गौर करने वाली बात यह है कि सरकार की इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्‍हीं कर्मचारियों को म‍िलेगा जिन्‍होंने न्‍यूनतम पांच साल की नियमित ड्यूटी पूरी कर ली हो.

अधिकतम कितने वर्षों में चुकाना होगा लोन

लोन की राशि तय करने के लिए तीन मानकों में से जो कम होगा, वही मान्य होगा. पहला सरकारी कर्मचारी के 34 महीने का मूल वेतन, दूसरा 25 लाख रुपये और तीसरा भवन की वास्तविक कीमत. लोन का पैसा अधिकतम 20 सालों में वसूल किया जाएगा. नए नियम के मुताबिक, जिस घर के लिए लोन लिया जाएगा, उसकी कीमत कर्मचारी के मूल वेतन का 139 गुना या अधिकतम एक करोड़ रुपये हो सकती है. इस सीमा में अधिकतम 24 फीसदी तक की वृद्धि की अनुमति दी गई है. इससे कर्मचारियों को बेहतर और बड़े मकान खरीदने या बनाने का विकल्प मिलेगा.

घर की मरम्‍मत के लिए भी मिलेगा पैसा

नए घर बनाने या खरीदने ही नहीं बल्कि अगर आप मकान की मरम्‍मत या उसे बड़ा करना चाह रहे हैं तो अब अधिक राशि उपलब्ध होगी. भवन की मरम्मत या विस्तार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का लोन ले सकेंगे. इस राशि को ब्‍याज के साथ अधिकतम 10 सालों में चुकाना होगा. इस सुविधा का लाभ उन कर्मचारियों को म‍िलेगा, जो पहले से अपने घर के मालिक हैं, लेकिन संरचना सुधार या विस्तार करना चाहते हैं.

