उत्तर प्रदेश से मिडिल ईस्ट तक... सीएम योगी की नारीशक्ति अब गल्फ कंट्रीज में लहराएगी 'मेड इन यूपी' का परचम

UP News: दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री, गांधीनगर से फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई और फिर शहर की चमक छोड़कर वापस अपनी मिट्टी की तरफ लौटने का फैसला. शिखा सिंह चौहान और सोम्या सिंह की कहानी यहीं से शुरू होती है. लेकिन यह महज वापसी नहीं थी यह एक ऐसे सपने की नींव थी, जो आज उत्तर प्रदेश की नई उद्यमशील पहचान बन रहा है.

गौतम बुद्ध नगर की शिखा और बागपत की सोम्या ने मिलकर 'सोहा ऑर्गेनिक्स' की स्थापना की एक ऐसा मिलेट्स और ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप, जो खेत से सीधे थाली तक पारदर्शी सप्लाई चेन पर टिका है. आज यह स्टार्टअप दिल्ली-एनसीआर के बाजार में अपनी जगह बना चुका है, नेफेड को उत्पाद दे रहा है और अब निशाना है गल्फ कंट्रीज का बाजार.

गांव लौटीं, तो गांव को बदल दिया

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पढ़ाई पूरी करने के बाद आसान रास्ता था शहर में नौकरी. लेकिन शिखा और सोम्या ने वह रास्ता नहीं चुना. गांव की महिलाओं को साथ लेकर उन्होंने ऑर्गेनिक और मिलेट्स उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम शुरू किया. आज उनकी यूनिट में 15 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं. किसानों को रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक और रसायन-मुक्त खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है. बिचौलिए हटे, किसान को उचित दाम मिला और उपभोक्ता को मिला शुद्ध, पोषण से भरपूर उत्पाद.

योगी सरकार का साथ, तो मिली उड़ान

सोम्या सिंह बताती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और उत्तर प्रदेश सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के सहयोग से प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट का विस्तार संभव हुआ. इसी सरकारी सहयोग ने महिला-नेतृत्व वाले इस एग्रीबिजनेस मॉडल को वह मजबूती दी, जिसकी जरूरत थी. सोहा ऑर्गेनिक्स के उत्पादों में ऑर्गेनिक दालें, मसाले, देसी घी, मिलेट पास्ता, मिलेट नूडल्स, मल्टीग्रेन चीला और सत्तू शामिल हैं. बागपत की खांडसारी शुगर भी इनके जरिए बड़े पैमाने पर बाजार तक पहुंच रही है. नेफेड के साथ साझेदारी के अलावा सरकारी पोषण कार्यक्रमों के लिए भी विशेष उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं.

अब गल्फ की बारी

शिखा सिंह चौहान बताती हैं कि ऑर्गेनिक और मिलेट्स उत्पादों की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है. अंतरराष्ट्रीय मानकों की पैकेजिंग और कड़े क्वालिटी कंट्रोल के साथ गल्फ कंट्रीज के बाजार में 'मेड इन यूपी' की धाक जमाने की तैयारी पूरी है. सीएम योगी के विजन से प्रेरित यूपी की इन बेटियों की कहानी यह साबित करती है कि सही नीति, सरकारी सहयोग और दृढ़ इरादे हों, तो गांव से निकली नारीशक्ति वैश्विक मंच पर भी परचम लहरा सकती है.