मंदिरों के चढ़ावे से बनेगी रोज़गार की राह! यूपी के वैज्ञानिकों की अनोखी ईजाद, बेलपत्र से तैयार होगी एंटीऑक्सीडेंट स्किन क्रीम

Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक अनोखी और प्रेरक पहल सामने आई है, जो परंपरा, विज्ञान और रोज़गार- तीनों को जोड़ती है. CSIR‑Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (सीमैप) के वैज्ञानिकों ने मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र से एक विशेष हर्बल स्किन क्रीम विकसित की है. यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे स्थानीय स्तर पर रोज़गार के नए अवसर भी खुलने की उम्मीद है.

मंदिरों के चढ़ावे को रोजगार में बदला

सीमैप के निदेशक डॉ. प्रभोध कुमार त्रिवेदी के अनुसार, संस्थान लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहा है कि मंदिरों में चढ़ने वाले फूल-पत्तों को बेकार न जाने दिया जाए, बल्कि उनका मूल्य संवर्धन कर आर्थिक गतिविधि में बदला जाए. इसी सोच के तहत पहले मंदिरों से निकलने वाले फूलों से अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण कई स्थानों पर दिया गया, जिससे लोगों की आय बढ़ी.

बेलपत्र से बनाया स्कीन लोशन

अब इसी पहल का अगला चरण बेलपत्र है, जिसे धार्मिक आस्था के कारण बड़ी मात्रा में मंदिरों में चढ़ाया जाता है और बाद में फेंक दिया जाता है. सीमैप के एक शोधार्थी ने अपने पीएचडी शोध में यह सिद्ध किया कि बेलपत्र में प्रबल एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. इन्हीं गुणों के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्किन लोशन तकनीक विकसित की, जो सामान्य मॉइस्चराइज़र से अलग है.

बेलपत्र क्रीम की खासियत

डॉ. त्रिवेदी बताते हैं कि अधिकांश बाजारू क्रीम केवल त्वचा को नम बनाए रखने पर केंद्रित होती हैं, जबकि बेलपत्र आधारित लोशन त्वचा को एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा भी दे सकता है. संस्थान अब इस तकनीक को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने की तैयारी में है, ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सके.

यदि यह मॉडल सफल होता है, तो कंपनियां सीधे मंदिरों से बेलपत्र और फूल खरीद सकेंगी, जिससे मंदिर प्रबंधन, स्थानीय संगठनों और कामगारों- तीनों को लाभ मिलेगा. साथ ही, यह पहल धार्मिक आस्था से जुड़े संसाधनों को टिकाऊ विकास से जोड़ने का उदाहरण बन सकती है.

परंपरा और विज्ञान का यह संगम दर्शाता है कि यदि सही दिशा में प्रयास हो तो मंदिरों का चढ़ावा भी रोज़गार, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार की नई कहानी लिख सकता है.

