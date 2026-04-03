Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3164207
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

संघर्ष से शिखर तक... पूजा चौधरी ने डेयरी उद्योग में स्थापित किया 80 लाख का साम्राज्य

Aligarh Dairy Business Success: अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र की एक साधारण बहू, पूजा चौधरी ने आज अपनी मेहनत और दूरदर्शी सोच से महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिख दी है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संघर्ष से शिखर तक... पूजा चौधरी ने डेयरी उद्योग में स्थापित किया 80 लाख का साम्राज्य

Aligarh Dairy Business Success: अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र की एक साधारण बहू, पूजा चौधरी ने आज अपनी मेहनत और दूरदर्शी सोच से महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिख दी है. जहां ग्रामीण परिवेश में अक्सर महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित मान ली जाती है, वहीं पूजा ने 'शिव मिल्क प्रोडक्ट' के माध्यम से न केवल अपना व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि दर्जनों लोगों को रोजगार देकर एक सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

एक छोटे विचार से बड़े साम्राज्य की शुरुआत

पूजा चौधरी के इस सफर की शुरुआत उनके ससुराल के पारंपरिक दूध व्यवसाय से हुई. विवाह के बाद जब उन्होंने परिवार के कामधेनु डेयरी के काम को देखा, तो उनके मन में इसे आधुनिक और व्यवस्थित रूप देने का विचार आया. राजकीय कन्या महाविद्यालय से स्नातक पूजा ने केवल घर संभालने के बजाय व्यापार के खातों (Accounts) की जिम्मेदारी संभाली और धीरे-धीरे विस्तार की योजना बनाई.

Add Zee News as a Preferred Source

आधुनिक डेयरी प्लांट का निर्माण

वर्ष 2023 में पूजा ने खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के सहयोग से 50 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया और टप्पल के हरजीगढ़ी में एक आधुनिक, ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट की नींव रखी. आज यह प्लांट 'शिव मिल्क प्रोडक्ट' के नाम से जाना जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध हो चुका है.

कारोबार का विस्तार और आर्थिक सफलता

पूजा की रणनीति और प्रबंधन का ही परिणाम है कि आज उनकी डेयरी का वार्षिक टर्नओवर 80 लाख रुपये तक पहुंच गया है. उनके प्लांट में निर्मित उत्पादों की मांग केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि मथुरा और वृंदावन जैसे बड़े शहरों तक है.

मुख्य उत्पाद और वितरण नेटवर्क

उत्पाद: शुद्ध पनीर, घी, मावा, फुलक्रीम दूध और छाछ.

रोजगार: प्लांट के माध्यम से लगभग 35 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है.

किसान नेटवर्क: 70 से अधिक क्षेत्रीय किसानों के साथ दूध आपूर्ति का अनुबंध किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है.

वितरण: लगभग 20 डीलरों का नेटवर्क उत्पादों को विभिन्न कस्बों तक पहुंचा रहा है.

चुनौतियों को बनाया अवसर

व्यापार खड़ा करना पूजा के लिए आसान नहीं था. ऋण की प्रक्रिया से लेकर जमीन की उपलब्धता तक कई बाधाएं आईं, लेकिन पति रोहिताश और ससुर के अटूट सहयोग ने उनके हौसले को टूटने नहीं दिया. पूजा ने न केवल तकनीक को अपनाया, बल्कि गुणवत्ता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया, जिससे बाजार में उनका ब्रांड स्थापित हो गया.

समाज के लिए प्रेरणा

पूजा चौधरी आज इगलास और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं. वह स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी उन्नत पशुपालन और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही हैं. उनकी यह यात्रा साबित करती है कि यदि परिवार का सहयोग और मन में दृढ़ निश्चय हो, तो एक ग्रामीण महिला भी कॉर्पोरेट जगत जैसी सफलता हासिल कर सकती है.

TAGS

​​ UP news

Trending news

Gorakhpur News
गोरखपुर में ईंट मशीन ने ली किसान की जान, चालक फरार, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
Kushinagar latest News
सांस लेने में दिक्कत, आंखों से पानी... कुशीनगर में भांग के धुंए से 40 बच्चे बीमार
Unnao Fire News
उन्नाव में भीषण आग का कहर, 30 घर जलकर खाक, ग्रामीणों की मेहनत और सपने राख में तब्दील
Gorakhpur News
राप्ती नदी बनी काल! गोरखपुर में 4 किशोरों की डूबकर मौत, NDRF ने बरामद किए शव
raebareli news
रायबरेली में दर्दनाक हादसा, वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, एक की मौके पर मौत
Lucknow news
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट का इंतजार खत्म! इस दिन आएगा रिजल्ट, ऐसे झटपट करें चेक
UP Police Recruitment 2026
यूपी पुलिस में 81000 पदों पर बंपर भर्ती, सीएम योगी का बड़ा ऐलान
Deoria news
देवरिया में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की गिरी दीवार,2 मजदूरों की मौत, कई की हालत गंभीर
Ghaziabad News
प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत; घरेलू विवाद में पत्नी ने पति की गला दबाकर की हत्या
Kanpur Dehat News
ना सरकार जागी, ना प्रशासन... ग्रामीणों ने चंदा जोड़कर खुद बना लिया अपना पुल