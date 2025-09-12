ये काम नहीं किया तो DL-RC होंगे रद्द! यूपी के इस जिले में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं
ये काम नहीं किया तो DL-RC होंगे रद्द! यूपी के इस जिले में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं

Amethi News: आपके दो पहिया और चार पहिया वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है. अमेठी जिले में परिवहन विभाग ने सख्त एक्शन की तैयारी कर ली है.  नियमों का उल्लंघन करने वालों की आरसी और डीएल भी रद्द हो सकते हैं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 05:43 PM IST
Amethi News
Amethi News

अमेठी/राहुल शुक्ला: क्या आपके पास भी टूव्हीलर या चार पहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है. यूपी के अमेठी जिले में परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ चुका है. जिसकी रडार पर यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन हैं. ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन पेपर रद्द करने के साथ ही उनके लाइसेंस भी निरस्त करने की तैयारी की जा रही है.

क्या बोले अमेठी एआरटीओ?
पूरे मामले पर अमेठी एआरटीओ महेंद्र बाबू ने कहा कि ऐसे वाहन स्वामियों को चिन्हित किया जा रहा है. जिन्होंने तीन या उससे अधिक चालान की राशि जमा नहीं की है और इनके द्वारा बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हैं. ऐसे लोगों को आखिरी नोटिस दी जा रही है अगर पैसा जमा नहीं होता है तो इन सभी वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी.

वाहनों को चिन्हित करने में जुटा विभाग
अमेठी एआरटीओ विभाग ऐसे सभी वाहनों को चिन्हित करने की कवायद में जुट गया है. वहीं विभाग के आकंड़ों की माने तो जिले में करीब 25 हज़ार ऐसे वाहन मिले हैं, जिनके चालान हुए और इन सभी वाहनों पर 6 लाख से अधिक का चालान बकाया है जिसके लिए विभाग की तरफ से कई बार नोटिस और रिमाइंडर भी भेजा गया लेकिन वाहन स्वामी चालान के पैसे को जमा नहीं कर रहे हैं.

चालान नहीं भरा तो निरस्त होगा DL-RC
अब ऐसे में विभाग जल्द ही चिन्हित वाहन स्वामियों पर कार्रवाई करने का मन बना चुका है. इन सभी वाहनों पर विभाग की तरफ से एक बार आखिरी नोटिस और रिमाइंडर देने की कार्रवाई की जा रही है और अगर इसके बाद भी चालान का पैसा जमा नहीं होता है तो इन सभी का रजिस्ट्रेशन पेपर और लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

;