भूलकर भी गूगल से न खोजें कस्टमर केयर नंबर, कॉल लगाते ही लग जाएगा चूना, फतेहपुर में स्वास्थ्यकर्मी से ठगी

Cyber Fraud Alert News: लोगों को चूना लगाने के लिए साइबर फ्रॉड नए-नए हथकंडे इजाद कर रहे हैं. अगर आप भी गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर खोजते हैं तो सावधान हो जाइए. यूपी के फतेहपुर जिले में एक शख्स के साथ 1 लाख रुपये की ठगी हो गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:30 AM IST
Cyber Fraud Alert News: लोगों को चूना लगाने के लिए साइबर फ्रॉड नए-नए हथकंडे इजाद कर रहे हैं. अगर आप भी गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर खोजते हैं तो सावधान हो जाइए. यूपी के फतेहपुर जिले में एक शख्स के साथ 1 लाख रुपये की ठगी हो गई. वहीं रायबरेली जिले में पुलिस ने साइबर अपराधियों के ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो गरीबों का गरीबों का बैंक अकाउंट खुलवाकर ठगी कर रहे थे.

फतेहपुर में स्वास्थ्यकर्मी से एक लाख ठगे
फतेहपुर में गूगल पर खोजे कस्टमर केयर नंबर पर फोन मिलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मी से एक लाख रुपये की ठगी हो गई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. मामला थरियांव थाना क्षेत्र के दुनियालपुर का है. यहां के रहने वाले सोशल सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसवा में वार्ड बॉय हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले एक ई-स्कूटर खरीदा था. ई-स्कूटर में तकनीकी खामी होने पर सोशल सिंह ने गूगल पर कंपनी का टोल फ्री नंबर खोजा. उस पर फोन करने पर उनसे शिकायत दर्ज कराने के नाम पर ओटीपी मांगी गई. ओटीपी बताने के बाद उनके बैंक खाते से 87 हजार 390 रुपये और दूसरी बार में 12 हजार 599 रुपये कट गए.

ऐसे ठगी को देते अंजाम
इसके बाद साइबर ठगों का फोन बंद हो गया. प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. वहीं साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गूगल पर साइबर अपराधी कंपनियों के कस्टमर केयर से मिलते-जुलते नंबर अपलोड कर देते हैं. बिना जांच पड़ताल के लोग इनका प्रयोग न करें.

रायबरेली में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश
रायबरेली पुलिस ने साइबर अपराधियों के ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जो व्यापारियों को सस्ते में माल सप्लाई करने के नाम पर साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं. इसके लिए यह साइबर ठग गरीब लोगों के डॉक्यूमेंट पर ख़ाता खुलवाते हैं और साइबर ठगी का पैसा उसी में ट्रांसफर कराते हैं. ऐसा ही एक मामला रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में सामने आया जहाँ एक लोहे की सरिया का व्यवसाई ठगी का शिकार हो गया.

सस्ते माल का लालच देकर ठगी
दरअसल भदोखर थाना क्षेत्र के सरिया व्यवसाई अभय चौरसिया ने बीते 20 अक्टूबर को थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनके व्हाट्सऐप पर कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को सरिया का उत्पादक बताते हुए सस्ते में सरिया सप्लाई करने का लालच दिया था. उससे कई दौर की बातचीत के बाद अभय चौरसिया ने सरिया सप्लाई के लिए दिये गए अकाउंट नम्बर पर आरटीजीएस कर दिया था. पैसा भेजने के बाद खुद को सरिया उत्पादक बताने वाले ने मोबाइल बंद कर लिया था. पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी. पुलिस ने आज इस मामले मे मध्य प्रदेश के पटना ज़िले में मसौरी थाना इलाका निवासी विकास कुमार को जेल भेज दिया. गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है.
(फतेहपुर से अवनीश सिंह और रायबरेली से सैय्यद हुसैन अख्तर की रिपोर्ट)

