भूलकर भी चार्जिंग पर लगाकर न चलाएं फोन! ललितपुर में बच्चे के साथ खौफनाक कांड से मचा कोहराम

ललितपुर: क्या आप भी मोबाइल की बैटरी डाउन होने पर इसे चार्जिंग पर लगाकर यूज करते हैं. अगर जवाब हां है तो यह खबर आपके लिए हैं. उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक बच्चे के चार्जिंग पर मोबाइल चलाना मौत का कारण बन गया. बच्चे को इसी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल पूरा मामला यूपी के ललितपुर जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे का है. जहां चार्ज पर लगे हुये मोबाईल को चलाते समय मोबाईल में करंट आने से एक 15 वर्षीय बच्चे को करंट लग गया. जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गयी.

मौत से मचा कोहराम

बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय बुद्धराम अपनी बुआ के घर बार आया हुआ था.जहां वह चार्ज पर लगा हुआ मोबाइल को चलाने लगा । मोबाईल को चलाते समय अचानक से मोबाइल फोन में करंट आने लगा. जिसकी वजह से करंट लगने से बुद्धराम बेहोश हो गया. जिसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया , किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

चार्जिंग के समय न इस्तेमाल करें फोन

एक्सपर्ट्स के मु्ताबिक चार्जिंग पर फोन लगाकर उस पर काम करने की गलती ज्यादातर लोग करते हैं लेकिन यह फोन और यूजर दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. इससे फोन पर अधिक दबाव पड़ता है. इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां फोन में ब्लास्ट हो चुका है. अगर जरूरी काम है तो पहले चार्जर को हटाएं इसके बाद ही फोन का इस्तेमाल करें. इसके अलावा रात भर फोन चार्जिंग पर लगाकर न छोड़ें और जिस ब्रांड का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का ऑरिजनल चार्जर इस्तमाल करें.