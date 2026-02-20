यूपी पंचायत चुनावः पोस्टर से लेकर प्रचार गाड़ियों तक.. ग्राम प्रधान चुनाव में कितना पैसा खर्च कर सकता है

Gram Pradhan Election Campaign Budget Limit: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो रहा है, जिसके चलते आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गईं हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ग्राम प्रधान प्रत्याशी को प्रचार में कितनी रकम खर्च करने की अनुमति हैं.
Trending Photos
UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो रहा है और फिर अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इधर अंतिम मतदाता सूची तैयार करने को लेकर प्रदेश भर में SIR की प्रक्रिया जारी है. भले ही चुनाव की तारीखों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी भी अपनी तैयारियों में लगे हैं.
वहीं भावी उम्मीदवारों ने तो चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है. हालांकि विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तरह इस चुनाव के प्रचार में बड़े नेताओं और मंत्रियों आदि की जनसभाएं तो नहीं होती प्रत्याशी ग्राम स्तर पर कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं. हालांकि उन्हें चुनाव प्रचार चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित बजट के अंदर ही दिखाना होता है. क्या आप जानते हैं एक ग्राम प्रधान को चुनाव प्रचार में कितना पैसा खर्च करने की अनुमति है.
ग्राम प्रधान प्रत्याशी को प्रचार में कितने खर्च की अनुमति
चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन, जमानत और चुनाव प्रचार में खर्च होने वाली राशि की लिमिट तय कर दी है. आइये जानते हैं पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान प्रत्याशी को प्रचार के लिए कितनी रकम खर्च करने की अनुमति है.
चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ग्राम प्रधान प्रत्याशी एक लाख 25 हजार रुपये ही चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है. इसमें पोस्टर, बैनर और गाड़ी आदि सभी के खर्चे शामिल हैं. बता दें कि पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी आबादी वोट करती है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल जोर-आजमाइश में जुट गए हैं.
क्या है चुनाव आयोग की तैयारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग की ओर से मतपत्रों की छपाई का काम हो चुका है. मतदान में दस हजार 665 मतपेटियों का इस्तेमाल होगा. रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 22 लाख छह हजार 637 मतदाता पंचायत चुनाव में हिस्सा लेंगे.
गौरतलब है कि पिछली बार अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे और अब मई 2026 में इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है. लेकिन समस्या यह है कि चुनाव आयोग ने राज्य में चल रही SIR की प्रक्रिया में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख दूसरी बार फिर बढ़ा दी है. चुनाव आयोग से जारी निर्देश के अनुसार मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण, राज्य मतदाता नंबर जारी करने और मतदेय स्थलों की मैपिंग का कार्य अब 13 अप्रैल तक पूरा करना होगा. इससे पहले यह काम 27 मार्च तक पूरा किया जाना था.
ये भी पढ़ें: यूपी पंचायत चुनाव: टिकट को लेकर बीजेपी में मंत्री, सासंद और विधायकों पर कड़ा पहरा, अपनों की पैरवी पर लगी लगाम