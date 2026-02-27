Advertisement
ऐसे पाएं 10 लाख रुपये तक का रिफंड... सहारा इंडिया के निवेशकों को बड़ी राहत, जानें क्लेम का पूरा प्रोसेस

Sahara India Refund Claim Process: अगर आपने सहारा समूह की किसे निवेश स्कीम में पैसा लगाया था और अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है तो यह खबर आपके लिए है. आइये आपको बताते हैं कि कैसे आप सहारा समूह की निवेश स्कीम से 10 लाख रुपये तक का रिफंड पा सकते हैं.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 27, 2026, 08:13 PM IST
CRCS-Sahara Refun Portal
CRCS-Sahara Refun Portal

Lucknow: लंबे समय से अपने पैसों का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने सहारा समूह की विभिन्न स्कीमों में निवेश करने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए रिफंड की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है. पहले यह सीमा केवल 50 हजार रुपये तक ही सीमित थी. यह नई व्यवस्था 19 नवंबर 2025 से लागू की गई थी. लेकिन अगर आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं है तो आइये आपको बताते हैं कि अपने निवेश का क्लेम पाने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा और कितने दिन में क्लेम मिल जाता है. 

सरकार के इस फैसले से उन लाखों निवेशकों को उम्मीद मिली है, जिनकी जमा राशि लंबे समय से फंसी हुई थी. जिन लोगों ने 'सहारा इंडिया' की किसी भी स्कीम में निवेश किया था, वे बढ़ी हुई सीमा के तहत अपना दावा कर सकते हैं.

पहले आवेदन कर चुके निवेशकों के लिए जरूरी सूचना
यदि किसी निवेशक ने पहले ही रिफंड के लिए आवेदन कर दिया है, तो उसे दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. ऐसे मामलों में प्रक्रिया पूरी होने के लिए करीब 45 दिनों का समय लग सकता है. हालांकि जिन लोगों का आवेदन दस्तावेज़ों की कमी, गलत बैंक विवरण या अन्य तकनीकी कारणों से अटक गया था, वे सुधार कर फिर से दावा दर्ज कर सकते हैं. 

कहां और कैसे करें आवेदन
रिफंड पाने के लिए निवेशकों को CRCS-Sahara Refun Portal पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करते समय आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और निवेश से जुड़े दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे. सत्यापन के बाद योग्य निवेशकों को सीधे बैंक खाते में रकम भेजी जाएगी.

सहायता के लिए हेल्पडेस्क उपलब्ध
यदि आवेदन करते समय किसी तरह की समस्या आती है, तो निवेशकों के लिए हेल्पडेस्क की सुविधा भी उपलब्ध है. वे आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 011-20909044 और 011-20909045 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है.

सरकार का यह कदम उन निवेशकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिनकी बचत वर्षों से अटकी हुई थी. बढ़ी हुई सीमा से अब अधिक निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस मिलने की उम्मीद है, जिससे वित्तीय भरोसा भी मजबूत होने की संभावना है.

