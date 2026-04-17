₹10 लाख के लोन से बदली किस्मत! इटावा के बिलाल बने सफल उद्यमी, दूसरों को भी दे रहे रोजगार

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana: योगी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए छप्पर फाड़ योजनाओं का लाभ दे रही है. इन हितकारी योजनाओं से उत्तर प्रदेश के कई युवा आत्मनिर्भर बन चुके हैं और उससे भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर हैं. इन योजनाओं से स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है. योगी सरकार की इन योजनाओं से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है. योगी सरकार की स्वरोजगार योजना का हिस्सा बनकर इटावा के गाड़ीपुरा निवासी बिलाल हसन ने कमाल कर दिखाया है. उन्होंने सरकारी का लाभ उठाते हुए खुद का कारोबार खड़ा किया है और लोगों को रोजगार के अवसर भी दे रहे हैं.

‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’

बिलाल हसन ने बताया कि उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी लेकर ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के तहत ₹10 लाख का ऋण प्राप्त किया. योजना के माध्यम से मिली सरकारी वित्तीय सहायता से उन्होंने अपना प्रिटिंग प्रेस और फ्लेक्स का व्यवसाय शुरू किया. वित्तीय सहायता और सरकारी सहयोग मिलने पर उन्होंने अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित किया और लगातार आगे बढ़ा रहे हैं.

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50 से 60 हजार रूपए महीना कमाई

अपने उद्यम के माध्यम से बिलाल हसन न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि आज वे 50 से 60 हजार रूपए महीना कमाई कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने 5 अन्य लोगों को रोजगार देकर उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती दी है.

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संचालित ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक सशक्त पहल बनकर उभरी है. इस योजना के माध्यम से युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान ऋण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है. इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि युवा खुद रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल रही है.

अधिकतम ₹25 लाख तक का ऋण..

‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम ₹25 लाख तक का ऋण तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण कुल परियोजना लागत के अनुसार अनुदान भी सब्सिडी के रूप में दिया जाता है. इच्छुक व्यक्ति जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी लेकर इस योजना का लाभ ले सकता हैं और उद्यमी बनने का सपना साकार कर सकता है.