अब Hi.. भेजते ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट, कमाल है UP परिवहन विभाग की व्हाट्सएप पर नई स्मार्ट सेवा

Uttar Pradesh Transport Department: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए परिवहन विभाग ने कमाल की सेवा शुरू की है. इस सेवा के बारे में जानने के बाद गाड़ी को लेकर आपकी कई टेंशन दूर हो जाएगी. इस सेवा के तहत अब वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे.. न लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा. विभाग ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा (नंबर: 8005441222) शुरू की है. जिसके जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही जरूरी सेवाएं ले सकेंगे.

कैसे मिलेगी सेवा.. बस भेजिए ‘Hi’

इस सेवा का इस्तेमाल बेहद आसान है. आपको केवल नंबर 8005441222 अपने मोबाइल में सेव करना होगा और व्हाट्सएप पर 'Hi' या 'नमस्ते' लिखकर भेजना होगा. इसके बाद चैटबॉट अपने आप जवाब देगा और संबंधित सेवाओं की लिस्ट सामने आ जाएगी. आप यहां से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स भुगतान, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट स्टेटस जैसी कई जानकारी कुछ ही सेकंड में हासिल कर सकेंगे.

24 घंटे उपलब्ध स्मार्ट सेवा

परिवहन विभाग ने बताया कि यह चैटबॉट सेवा 24x7 यानी चौबीसों घंटे काम करेगी. आप किसी भी समय.. कहीं से भी अपने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे. इस सेवा से न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी कार्यालयों में बिना वजह की भीड़ भी कम होगी.

डिजिटल इंडिया के अनुरूप पहल

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ की भावना के अनुरूप है. उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रशासनिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है. इस सेवा से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस परियोजना को तेजी से लागू किया है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को समान सुविधा मिले.

मिलेगी बड़ी राहत

इस सुविधा से अब लोगों को दफ्तरों में दलालों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सभी जानकारी अब सीधे मोबाइल पर मिलेगी. खास बात यह है कि यह सेवा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है ताकि हर वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकें. सेवा शुरू होते ही प्रदेश के कई जिलों से लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. लोगों का कहना है कि यह चैटबॉट व्यवस्था न केवल समय बचाती है बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को सरल भी बनाती है. परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नई सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने अनुभव साझा करें ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके.

भविष्य की योजना

विभाग का लक्ष्य है कि जल्द ही इस चैटबॉट के ज़रिए डुप्लीकेट लाइसेंस आवेदन, टैक्स रिमाइंडर, इंश्योरेंस अलर्ट और रोड टैक्स भुगतान सुविधा भी शुरू की जाए. इससे उत्तर प्रदेश परिवहन सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी.