Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3000794
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

अब Hi.. भेजते ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट, कमाल है UP परिवहन विभाग की व्हाट्सएप पर नई स्मार्ट सेवा

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार की यह डिजिटल पहल राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. सिर्फ एक Hi.. लिखकर अब लोग घर बैठे लाइसेंस और वाहन से जुड़ी सभी जानकारी पा सकते हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब Hi.. भेजते ही मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट, कमाल है UP परिवहन विभाग की व्हाट्सएप पर नई स्मार्ट सेवा

Uttar Pradesh Transport Department: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए परिवहन विभाग ने कमाल की सेवा शुरू की है. इस सेवा के बारे में जानने के बाद गाड़ी को लेकर आपकी कई टेंशन दूर हो जाएगी. इस सेवा के तहत अब वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे.. न लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा. विभाग ने व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा (नंबर: 8005441222) शुरू की है. जिसके जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही जरूरी सेवाएं ले सकेंगे.

कैसे मिलेगी सेवा.. बस भेजिए ‘Hi’

इस सेवा का इस्तेमाल बेहद आसान है. आपको केवल नंबर 8005441222 अपने मोबाइल में सेव करना होगा और व्हाट्सएप पर 'Hi' या 'नमस्ते' लिखकर भेजना होगा. इसके बाद चैटबॉट अपने आप जवाब देगा और संबंधित सेवाओं की लिस्ट सामने आ जाएगी. आप यहां से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स भुगतान, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट स्टेटस जैसी कई जानकारी कुछ ही सेकंड में हासिल कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

24 घंटे उपलब्ध स्मार्ट सेवा

परिवहन विभाग ने बताया कि यह चैटबॉट सेवा 24x7 यानी चौबीसों घंटे काम करेगी. आप किसी भी समय.. कहीं से भी अपने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे. इस सेवा से न केवल समय की बचत होगी बल्कि सरकारी कार्यालयों में बिना वजह की भीड़ भी कम होगी.

डिजिटल इंडिया के अनुरूप पहल

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ की भावना के अनुरूप है. उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रशासनिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है. इस सेवा से पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस परियोजना को तेजी से लागू किया है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को समान सुविधा मिले.

मिलेगी बड़ी राहत

इस सुविधा से अब लोगों को दफ्तरों में दलालों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सभी जानकारी अब सीधे मोबाइल पर मिलेगी. खास बात यह है कि यह सेवा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है ताकि हर वर्ग के लोग इसका लाभ उठा सकें. सेवा शुरू होते ही प्रदेश के कई जिलों से लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. लोगों का कहना है कि यह चैटबॉट व्यवस्था न केवल समय बचाती है बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को सरल भी बनाती है. परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नई सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अपने अनुभव साझा करें ताकि इसे और बेहतर बनाया जा सके.

भविष्य की योजना

विभाग का लक्ष्य है कि जल्द ही इस चैटबॉट के ज़रिए डुप्लीकेट लाइसेंस आवेदन, टैक्स रिमाइंडर, इंश्योरेंस अलर्ट और रोड टैक्स भुगतान सुविधा भी शुरू की जाए. इससे उत्तर प्रदेश परिवहन सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी.

TAGS

UP News

Trending news

Delhi blast
दिल्ली धमाका कनेक्शन: हापुड़ से असिस्टेंट प्रोफेसर गिरफ्तार, खुलेंगे बड़े राज?
jaunpur news
जौनपुर कलेक्ट्रेट में फर्जी वसीयतनामा कांड! महिला ने किया हंगामा, वायरल हुआ वीडियो
kaushambi news
तालाब से मछली गायब! उग आया धान, डीएम भी हैरान, राजस्व विभाग की लापरवाही
Bhadohi News
भदोही में हेड कांस्टेबल को भारी पड़ी आशिकी, GF के घर मिलने जाते ही हो गया बड़ा कांड!
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर के मदरसे पर छापा, संदिग्ध आतंकी आजाद और सुहेल का निकला कनेक्शन
bijnor news
बिजनौर में बीच सड़क भिड़े लिव इन में रहे महिला-मंगेतर, जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा
mirzapur news
खेसारी ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में किए दर्शन, बिहार चुनाव रिजल्ट पर दिया बड़ा बयान
Kushinagar News
जमीनी विवाद में खूनी वारदात! 19 वर्षीय युवक को सरेआम चाकू से गोद डाला
gonda news
ये कैसा 'इलाज'? न भर्ती किया न मिला स्टैंड, महिला ने पकड़ा हाथ में चढ़ता ग्लूकोज
Devbhoomi Parivar Yojana
हर परिवार की बनेगी आईडी,धामी सरकार क्यों ला रही देवभूमि परिवार योजना? होंगे ये फायदे