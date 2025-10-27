Advertisement
यूपी के किसानों की जेब में पहुंचा 86 करोड़! जानें क्या है योगी सरकार की 48 घंटे वाली पेमेंट नीति

UP Farmers: 'अन्नदाता किसानों' को निरंतर योगी सरकार का साथ मिल रहा है. आंकड़े योगी सरकार की सकारात्मक नीतियों की गवाही दे रहे हैं. 

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Oct 27, 2025, 04:26 PM IST
यूपी के किसानों की जेब में पहुंचा 86 करोड़! जानें क्या है योगी सरकार की 48 घंटे वाली पेमेंट नीति

UP News: उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में योगी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. अगर सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार की नीतियों पर किसानों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. बता दें कि विपणन सत्र 2025-26 में धान बिक्री के लिए 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था. इस क्रम में 25 अक्टूबर तक 1,54,035 किसानों ने धान बिक्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया. जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 1,51,374 थी. बाजरा की बात करें तो 15,248 ज्वार के लिए 2,706 और मक्का के लिए 1,509 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. ये आंकड़े गवादी देते हैं कि किसान सरकारी खरीद नीति को लेकर पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित हैं.

धान खरीद में बड़ी छलांग

इस सत्र में अब तक 44,127.91 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है. जो पिछले साल की तुलना में लगभग 19 हजार मीट्रिक टन ज्यादा है. पिछले साल इसी अवधि में 25,329.75 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी. खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार धान कॉमन की खरीद ₹2369 प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान की खरीद ₹2389 प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है. अब तक 7,507 किसानों से धान खरीदा गया है. वहीं बाजरा की खरीद 4,153.35 मीट्रिक टन पहुंच चुकी है. जो पिछले साल के 4,021.39 मीट्रिक टन से ज्यादा है.

योगी सरकार का वादा.. 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसा

सीएम योगी के निर्देश पर किसानों को उनकी मेहनत की रकम सिर्फ 48 घंटे में सीधे खाते में भेजी जा रही है. धान बेचने वाले किसानों को अब तक ₹86.68 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. जबकि पिछले साल इसी अवधि में ₹43.91 करोड़ का भुगतान हुआ था. इसी तरह बाजरा किसानों को ₹8.43 करोड़ रुपये का डीबीटी के जरिए भुगतान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है. यह तेजी से भुगतान की व्यवस्था किसानों के बीच सरकार की विश्वसनीयता और बढ़ा रही है.

हर किसान की बात अब सीधे सरकार तक

यूपी की योगी सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-1800-150 जारी किया है. किसान किसी भी समस्या की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या विपणन निरीक्षक से भी संपर्क कर सकते हैं. पारदर्शिता के लिए खरीद केंद्रों पर ई-पॉप (Electronic Point of Purchase) डिवाइस के माध्यम से किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन किया जा रहा है ताकि बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म की जा सके.

किन जिलों में हो रही खरीद?

इस समय पश्चिमी यूपी के 25 जिलों में मक्का की खरीद चल रही है. इनमें बदायूं, बुलंदशहर, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर-देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा, बहराइच, गोंडा, बलिया, जौनपुर, फर्रुखाबाद, मीरजापुर, सोनभद्र, देवरिया और ललितपुर शामिल हैं.

बाजरा और ज्वार की खरीद भी जोरों पर

दूसरी तरफ, 33 जिलों में बाजरा की खरीद जारी है. जिनमें आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, प्रयागराज, फतेहपुर, गाजीपुर, जौनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हमीरपुर, चित्रकूट और बलिया शामिल हैं. वहीं, ज्वार की खरीद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर, फतेहपुर, हरदोई, मीरजापुर और जालौन जिलों में चल रही है.

पूर्वी यूपी में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद

पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर हैं. यहां 1 नवंबर से धान खरीद शुरू होगी जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगी. यह खरीद चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी, मीरजापुर, प्रयागराज, रायबरेली और उन्नाव समेत लखनऊ संभाग में होगी.

आंकड़ों में सफलता की झलक

सत्र                धान पंजीकरण बाजरा पंजीकरण       ज्वार पंजीकरण     मक्का पंजीकरण

2025-26              1,54,035 15,248                            2,706        1,509

2024-25              1,51,374 6,075                              1,262                   —

