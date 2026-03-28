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न शहर गईं, न नौकरी ढूंढी... गांव में रहकर दुर्गेश तिवारी ने इस तरह खड़ा किया 34 लाख का साम्राज्य

UP News: बलिया जनपद के बहुआरा गांव की दुर्गेश तिवारी के घर में एक वक्त ऐसा था, जब 20-25 रुपये लीटर पर दूध बेचकर भी महीने का हिसाब नहीं जुड़ता था. पति की खेती, चार पशु और दो बेटियों की पढ़ाई जिम्मेदारियां बड़ी थीं, साधन छोटे.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:41 PM IST
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न शहर गईं, न नौकरी ढूंढी... गांव में रहकर दुर्गेश तिवारी ने इस तरह खड़ा किया 34 लाख का साम्राज्य

UP News: बलिया जनपद के बहुआरा गांव की दुर्गेश तिवारी के घर में एक वक्त ऐसा था, जब 20-25 रुपये लीटर पर दूध बेचकर भी महीने का हिसाब नहीं जुड़ता था. पति की खेती, चार पशु और दो बेटियों की पढ़ाई जिम्मेदारियां बड़ी थीं, साधन छोटे. लेकिन आज वही दुर्गेश उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का जीता-जागता चेहरा बन चुकी हैं. मात्र दो वर्षों में दुग्ध व्यवसाय से 34.61 लाख रुपये की आय यह कोई फ़िल्मी कहानी नहीं, बल्कि योगी सरकार के आजीविका मिशन और काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के जरिए मिली एक असली उड़ान है.

जब सही मंच मिला, तो बदल गई तकदीर

काशी डेयरी से जुड़ने के बाद दुर्गेश को मिला उचित दाम, 365 दिन सीधे बैंक खाते में भुगतान, और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास. धीरे-धीरे उन्होंने पशुओं की संख्या बढ़ाई, और आज उनके पास 20 से अधिक पशु हैं. बड़ी बेटी की शादी सम्मान से की, और छोटी बेटी को पुलिस अधिकारी बनाने का सपना अब उनकी आंखों में नहीं, उनकी जेब में है.

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अकेले नहीं, साथ लेकर चलती हैं दुर्गेश

पंचदेवी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बनकर दुर्गेश ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी सफलता सिर्फ उनकी न रहे. गांव की दूसरी महिलाएं भी अब डेयरी और पशुपालन से जुड़ रही हैं. अगला पड़ाव है  आधुनिक डेयरी फार्म और गोबर से जैविक खाद बनाकर आय के नए रास्ते.

योगी सरकार का विजन हर गांव में एक दुर्गेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए लाखों महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है. दुर्गेश तिवारी जैसी 'लखपति दीदियां' अब उस विजन की जमीनी हकीकत हैं जहां गांव की बेटी सिर्फ परिवार की नहीं, विकसित उत्तर प्रदेश की भी रीढ़ बन रही है.

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