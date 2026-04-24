यूपी में अब स्मार्ट बिजली मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर भी आती रहेगी लाइट- भीषण गर्मी में जनता को बड़ी राहत

UP Smart Electricity Meter: उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण गर्मी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज खत्म होने पर भी उनकी बिजली नहीं काटी जाएगी. ऊर्जा मंत्री ने प्रदेशभर में बिजली आपूर्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं.
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Lucknow: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. स्मार्ट मीटर से जुड़े उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनसे लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. नए निर्देशों के अनुसार अब 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन 30 दिनों तक नहीं काटा जाएगा, चाहे उनका बैलेंस कितना भी नेगेटिव क्यों न हो.
ऊर्जा विभाग का निर्देश
ऊर्जा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे उपभोक्ताओं को एक महीने का पूरा समय दिया जाए, ताकि वे अपने बिल का भुगतान कर सकें. इससे अचानक बिजली कटने की समस्या से राहत मिलेगी और खासकर गर्मी के मौसम में लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को 5 अनिवार्य SMS अलर्ट भेजे जाएं, जिससे उन्हें समय रहते जानकारी और भुगतान का अवसर मिल सके.
2 किलोवाट बिजली मीटर वालों को भी राहत
सिर्फ 1 किलोवाट ही नहीं, बल्कि 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है. ऐसे उपभोक्ताओं का कनेक्शन 200 रुपये तक के माइनस बैलेंस पर नहीं काटा जाएगा. इनके लिए भी चरणबद्ध तरीके से SMS सूचना प्रणाली लागू की गई है, जिससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश
इस फैसले के साथ ही ऊर्जा मंत्री ने प्रदेशभर में बिजली आपूर्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग को देखते हुए अनुरक्षण कार्यों (Maintenance) में तेजी लाई जाए और हर हाल में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में अब तक करीब 30 लाख नए बिजली खंभे लगाए जा चुके हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता में भी व्यापक सुधार किया गया है.
सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य यूपी
ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश इस समय देश में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य बन चुका है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भीषण गर्मी के बावजूद आम जनता को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकार पूरी तरह से सतर्क है.
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