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योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, सरकारी मंडियों में गेहूं की खरीद को लेकर किया ये बड़ा ऐलान

UP Govt. News: उत्तर प्रदेश की गेहूं की कटाई के साथ ही मंडियों में बिक्री का दौर शुरू हो गया है. इसी बीच योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि किसान अब बगैर फार्मर रजिस्ट्री के भी सरकारी मंडियों में अपना गेहूं बेच सकेंगे.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 20, 2026, 05:00 PM IST
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सरकारी मंडी में गेहूं की खरीद
सरकारी मंडी में गेहूं की खरीद

Lucknow: उत्तर प्रदेश में रबी सीजन के साथ ही गेहूं की कटाई और मंडियों में बिक्री का दौर तेज हो चुका है. इसी बीच योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. अब प्रदेश के किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर बिना किसी ‘फार्मर रजिस्ट्रेशन’ के भी अपना गेहूं बेच सकेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय को किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान माना जा रहा है.

किसानों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर फैसला
सरकार की ओर से जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि किसानों को हो रही तकनीकी और प्रक्रियात्मक दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाए, ताकि कोई भी किसान अपने उत्पाद को बेचने से वंचित न रहे. 

बिचौलियों का शिकार होने से बचाने के लिए सरकार का फैसला
दरअसल, इस साल गेहूं खरीद के लिए ‘फार्मर रजिस्ट्रेशन’ अनिवार्य किया गया था. लेकिन बड़ी संख्या में किसान तकनीकी खामियों, नेटवर्क समस्याओं या जानकारी के अभाव में अपना पंजीकरण नहीं करा सके. नतीजतन, उन्हें सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ा. इस स्थिति का फायदा उठाकर बिचौलियों ने किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदनी शुरू कर दी थी, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा. 

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सरकार के नए फैसले से खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. अब वे बिना किसी बाधा के सीधे सरकारी केंद्रों तक पहुंचकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज बेच सकेंगे. 

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