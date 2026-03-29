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दहेज-घरेलू हिंसा समेत 31 मामलों में यूपी पुलिस नहीं दर्ज करेगी सीधे एफआईआर, अब कोर्ट के आदेश के बाद ही होगी कार्रवाई

UP ki Baat : उत्तर प्रदेश में अब कुछ खास श्रेणी के मामलों में सीधे थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 31 प्रकार के मामलों में केवल परिवाद (शिकायत) लिया जाएगा और उसे कोर्ट भेजा जाएगा

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:20 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

लखनऊ न्यूज :  उत्तर प्रदेश में अब कुछ खास श्रेणी के मामलों में सीधे थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 31 प्रकार के मामलों में केवल परिवाद (शिकायत) लिया जाएगा और उसे कोर्ट भेजा जाएगा. इन मामलों में आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के आधार पर ही की जाएगी.

जानिए क्या है पूरी बात ? 
डीजीपी के अनुसार, जिन मामलों में कानून के तहत केवल परिवाद का ही प्रावधान है, उनमें एफआईआर दर्ज करना पूरी तरह से गलत है. यह निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की सख्त टिप्पणी के बाद जारी किया गया है. कोर्ट ने 25 फरवरी को अनिरुद्ध तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी.

 

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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 219 के तहत, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 81 से 84 के अंतर्गत आने वाले मामलों में तब तक संज्ञान नहीं लिया जा सकता, जब तक पीड़ित व्यक्ति स्वयं शिकायत न करे. इसके बावजूद श्रावस्ती महिला थाने में एक मामले में धारा 82 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीर त्रुटि माना.

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत आने वाले कुछ अपराधों में भी सीधे एफआईआर का प्रावधान नहीं है.ऐसे मामलों में पीड़ित, राज्य या किसी लोक सेवक की ओर से परिवाद दायर किए जाने के बाद ही न्यायालय संज्ञान ले सकता है.

क्या पुलिस नियमों के विपरीत एफआईआर दर्ज करती है ? 
डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि कई बार पुलिस नियमों के विपरीत एफआईआर दर्ज कर लेती है, जिससे आरोपियों को कोर्ट में फायदा मिल जाता है और जांच प्रक्रिया भी प्रभावित होती है. इसको गंभीर त्रुटि मानते हुए उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों को निर्देश दिया है कि किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उसमें एफआईआर का कानूनी प्रावधान है या नहीं.

दहेज से जुड़े कुछ मामलों में भी पहले परिवाद 
इन 31 मामलों में मानहानि, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट), माइंस एंड मिनरल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और पशु क्रूरता से जुड़े मामले शामिल हैं.दहेज से जुड़े कुछ मामलों में भी पहले परिवाद का प्रावधान लागू होगा.

पुलिस विभाग ने सभी अधिकारियों को कानून का गंभीर अध्ययन करने और उसी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रुटियों से बचा जा सके।

 

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