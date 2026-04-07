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किसानों के लिए सुनहरा मौका; भूसा बनेगा कमाई का नया हथियार, सरकार करेगी सीधी खरीद

Lucknow News: यूपी सरकार ने गोवंश संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू करने की तैयारी की है. इस योजना के तहत अब किसानों से सीधे भूसा खरीदने पर जोर दिया जा रहा है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:27 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंश संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू करने की तैयारी की है. इस योजना के तहत अब किसानों से सीधे भूसा खरीदने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे एक ओर गौशालाओं में पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा. सरकार की इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका कम होने की उम्मीद है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा.

क्या है पूरी जानकारी ? 
राज्य सरकार के अनुसार, 15 अप्रैल से विशेष भूसा संग्रह अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के तहत गौशालाओं के आसपास के किसानों से सीधे संपर्क कर भूसा खरीदा जाएगा. साथ ही दान और खरीद दोनों माध्यमों से भूसा एकत्र करने की योजना है, ताकि लंबे समय तक चारे की कमी न हो और गौशालाओं में पशुओं का बेहतर पालन-पोषण हो सके.

किसानों को अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी
इस योजना के तहत किसान अपने नजदीकी गौशाला या संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर आसानी से भूसा बेच सकेंगे. खास बात यह है कि गौशालाओं के आसपास के क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे किसानों को अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी और किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी.

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सरकार ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी गौशाला में भूसा और साइलेज की कमी नहीं होनी चाहिए. विशेष रूप से गर्मी के मौसम को देखते हुए पहले से ही पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शासन स्तर से की जा रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कार्य समय पर पूरा हो. भूसा के साथ-साथ साइलेज व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है. कई जिलों में साइलेज टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही आपूर्ति शुरू होगी, जबकि अन्य जिलों में प्रक्रिया अंतिम चरण में है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार टेंडर प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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