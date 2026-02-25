होली पर यूपी के गरीब परिवारों को तोहफा! मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, जानें पात्रता व शर्तें

Holi 2026 Good News: होली का त्योहार नजदीक आते ही घरों में तैयारियों की रौनक बढ़ गई है, लेकिन त्योहारों के मौसम में रसोई का खर्च भी तेजी से बढ़ जाता है. खासकर गैस सिलेंडर की कीमतें गरीब और ग्रामीण परिवारों के बजट पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है.

योगी सरकार कई साल से होली पर दे रही मुफ्त गैस सिलेंडर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पिछले कुछ वर्षों से होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर गरीब परिवारों को विशेष सहायता देती रही है. इसी कड़ी में इस वर्ष भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा और त्योहार के समय उनकी रसोई का खर्च काफी हद तक कम हो सकेगा.

किन्हें मुफ्त सिलेंडर मिलेगा और किन्हें नहीं

यह सुविधा केवल उन परिवारों को मिलेगी जिनका नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में दर्ज है. यानी जिन महिलाओं को पहले से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला हुआ है, वही इस मुफ्त सिलेंडर की पात्र होंगी. जिन परिवारों के पास उज्ज्वला कनेक्शन नहीं है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

क्या है उज्ज्वला योजना की पात्रता

उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी तय की गई हैं. आवेदन करने वाली महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसी परिवार में किसी अन्य तेल विपणन कंपनी का एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए. साथ ही आवेदक महिला आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होनी चाहिए, जिसका प्रमाण निर्धारित घोषणा पत्र के माध्यम से देना होता है.

आवेदन के दस्तावेज और तरीका

कनेक्शन के लिए जरूरी दस्तावेजों में केवाईसी फॉर्म, आधार कार्ड, राशन कार्ड या परिवार का प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और पहचान व पते से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं. आवेदक नजदीकी गैस एजेंसी पर आवेदन कर सकती है या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है.

सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाएं न सिर्फ गरीब परिवारों को आर्थिक राहत देती हैं बल्कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक साबित होती हैं. होली के मौके पर मुफ्त गैस सिलेंडर की यह पहल लाखों परिवारों के लिए त्योहार की खुशियां दोगुनी करने वाली साबित हो सकती है.

