सस्ता सोना खरीदने के लालच में हो जाएंगे कंगाल! यूपी में ठगी का चौंकाने वाला मामला, गोल्ड असली है या नकली ऐसे करें चेक

Gold Scam Alert: मिलावटी मिठाई के बाद अब बाजार में मिलावटी सोना भी आ गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में भोली भाली जनता इस का शिकार बन रही है, बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना के हरदी बाजार में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक सोनार ने सैकड़ों लोगों को असली सोना का दाम लेकर नकली सोना दे दिया, कई लोगों ने तो अपना असली सोने का आभूषण देकर नया आभूषण लिया जो नकली निकले. 2 करोड़ से ज्यादा का नकली सोना बेच कर सोनार दुकान पर ताला लगा कर फरार हो गया.

सोने के नाम पर ठगी

सोने के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं तो वहीं मिलावटी और नकली सोना बेचने का मामला भी सामने आ रहा है, कप्तानगंज थाना के हरदी बाजार में राधा ज्वेलर्स नाम से एक व्यक्ति ने दुकान खोली, दो सालों तक उस ने जमकर सोने का आभूषण बेचा, दो महीने पहले अचानक दुकान बंद कर फरार हो गया.

नकली निकले सोने के आभूषण

जब काफी समय तक दुकान नहीं खुली तो लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उस के द्वारा बेचे गए सोने के कंगन की एक व्यक्ति ने जांच कराई तो पता चला कि सोने का कंगन नकली है, उस के ऊपर सोने की पालिश की गई थी, फिर क्या था जैसे ही इस बात का लोगों को पता चला तो सैकड़ों लोगों ने राधा ज्वैलर्स से खरीदे सोने के आभूषण की जांच कराई तो पता चला कि सब के सब नकली हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

100 रुपये भी नहीं निकली कीमत

देखने पर कोई इन आभूषणों को नकली नहीं बता सकता था, जब लोग ठगी का शिकार हो गए तो पुलिस चौकी पर इस की सूचना दी, ठगी करने वाला सोनार इतना शातिर था कि उस ने गांव वालों को भरोसे में लेकर उन के खातों में पैसा डलवा कर निकाल लिया, जब ठगी के शिकार लोगों ने देखा कि इस में गांव में कई लोग फंस रहे हैं तो कंप्लेन वापस ले लिया. ठगी का शिकार ज्यादातर गांव के भोले भाले लोग हैं. कई तो बेहद गरीब भी हैं जिन्होंने अपना पुराना सोने का आभूषण देकर नया लिया था, जब इस की इन्होंने जांच कराई तो इस की कीमत 100 रुपए भी नहीं निकली.

सोना खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें

सिद्धी विनायक हॉलमार्क के क्वालिटी मैनेजर अब्दुल रहमान ने बताया कि कई बार ऐसा सोने का आभूषण आता है, जिसपर कैरेट तो लिखा रहता है लेकिन 6 डिजिट का एचयूआईडी नंबर नहीं लिखा होता है जब उस की शुद्धता की जांच की जाती है तो 18 कैरेट की जगह पर 10 से 12 कैरेट सोना निकलता है. अगर आभूषण पर एचयूआईडी नंबर नहीं लिखभित है तो उस की शुद्धता की की गारंटी नहीं रहती.

कैसे पता करें सोना असली है या नकली

कई बार तो नकली सोने का आभूषण निकलता है, जब सोने की शुद्धता की जांच के लिया आभूषण आते हैं तो पहले उसको एक्सरे मशीन से जांच की जाती है, उसमें कितना सोना, चांदी, कॉपर या अन्य धातु मिली है, इस मशीन से सोने की शुद्धता की जांच कर पता कर लिया जाता है कि कितना कैरेट का सोना है, उस के बाद उस पर एचयूआईडी नंबर डाला जाता है जिसमें सोने के आभूषण की पूरी जानकारी होती है.

एप से कर सकते हैं सोने की शुद्धता की जांच

आभूषण की शुद्धता की जांच के लिए BIS CARE एप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उस में आभूषण पर लिखे 6 डिजिट के एचयूआईडी नंबर को डाल कर सोने की शुद्धता की जांच आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर ज्वेलर्स की दुकान अन रजिस्टर्ड हैं जहां पर केवल 18, 22 कैरेट लिख कर बिना 6 डिजिट के एचयूआईडी नंबर के आभूषण बेच दिया जाता है जिसकी शुद्धता की जांच नहीं हो पाती और ग्राहक ठगी का शिकार हो जाता है.