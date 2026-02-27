Holi 2026: होली से पहले राहत की फुहार... त्योहार से पहले सैलरी, 2 से 4 मार्च तक छुट्टी

Holi 2026 Holiday: यूपी वालों के लिए होली का त्योहार हमेशा से खास रहता है. इसके आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, घरों में रंग-गुलाल, मिठाई की तैयारियां शुरू हो जाती है. अब ऐसे में अगर सैलरी समय पर मिल जाए तो त्योहार की खुशी चारगुनी हो जाती है. इसे ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि होली से पहले सभी राज्यकर्मियों को वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

हर कर्मचारी को समय से भुगतान

सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि त्योहार के मौके पर किसी भी कर्मचारी को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए. इसलिए सभी विभाग तय समयसीमा का सख्ती से पालन करें. सबसे खास बात यह है कि यह आदेश केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है. आउटसोर्सिंग कर्मियों, संविदाकर्मियों और सफाईकर्मियों को भी समय पर भुगतान किया जाएगा. अक्सर ये वर्ग वेतन में देरी से परेशान रहता है लेकिन इस बार सरकार ने पहले से ही स्थिति स्पष्ट कर दी है.

28 फरवरी रहेगा कार्यदिवस

सरकार ने 28 फरवरी (शनिवार) को कार्यदिवस घोषित किया है. इसका मकसद यही है कि भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो. विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इस दिन कामकाज निपटाकर वेतन जारी करने की प्रक्रिया पूरी करेंगे. सरकार का मानना है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर थोड़ी अतिरिक्त सक्रियता दिखाई जाए तो कर्मचारियों के चेहरे पर त्योहार से पहले ही मुस्कान लाई जा सकती है.

2, 3 और 4 मार्च को होली की छुट्टी

होली के अवसर पर 2, 3 और 4 मार्च को अवकाश घोषित किया गया है. यानी कर्मचारियों को त्योहार मनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. 3 मार्च को विशेष अवकाश दिया गया है ताकि रंगों का यह पर्व परिवार और अपनों के साथ सुकून से मनाया जा सके. त्योहार के दौरान सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे लेकिन जरूरी सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.

लापरवाही पर होगी सख्ती

सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी है. उन्होंने कहा कि भुगतान और अवकाश से जुड़े आदेशों के पालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी. किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है.

त्योहार से पहले प्रशासनिक तैयारी

सरकार का मानना है कि त्योहार केवल रंगों का नहीं बल्कि खुशियों का भी पर्व है. अगर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो वे भी पूरे मन से त्योहार मना पाएंगे. इस फैसले से यह संदेश भी जाता है कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रही है. त्योहार से पहले वेतन भुगतान का निर्णय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है.