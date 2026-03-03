होली को लेकर सरकारी अस्पताल अलर्ट, लखनऊ में खुली रहेंगी आपात सेवाएं, OPD रहेंगी बंद

लखनऊ: होली के रंग के दौरान अक्सर हादसे हो जाते हैं. कहीं कोई वाहन भिड़ जाता है तो कहीं लोग नशे में आपस में लड़ जाते हैं. इसी तरह की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में होली पर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है. इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में 190 बेड आरक्षित किये गये हैं. जरूरी दवाओं के अलावा डॉक्टरों की ड्यूटी भी सुनिश्चित कर दी गई है.

बुधवार को रंग वाली होली के दिन ओपीडी सुविधाएं सभी अस्पतालों में पूरी तरह से बंद रहेंगी केवल इमरजेंसी के मरीजों को ही इलाज मिलेगा.

किस अस्पताल में कितने बेड आरक्षित

- बलरामपुर अस्पताल में 50 बेड

- लोकबंधु अस्पताल में 20 बेड

- बीकेटी स्थित राम सागर मिश्र अस्पताल में 30 बेड

- ठाकुरगंज स्थित संयुक्त चिकित्सालय में 10 बेड

- सिविल अस्पताल में 30 बेड

- KGMU में 30 और

- लोहिया संस्थान में 20 बेड आरक्षित किये गये हैं.

जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों की रोस्टर के हिसाब से इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई है. इसके अलावा त्वचा, हड्डी, जनरल सर्जरी और मेडिसिन के डॉक्टर ऑन कॉल उपलब्ध रहेंगे. मेडिसिन, जनरल सर्जरी, नेत्र व हड्डी रोग विशेषज्ञ की ड्यूटी लगाई गई है.

इमरजेंसी में क्या करें

इमरजेंसी में सहायता के लिये 108 और 102 नंबर डायल करें. एंबुलेंस सेवाएं 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहेंगी. आपातकालीन एंबुलेंस सेवा का संचालन करने वाली कंपनी ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक होली के दिन 108 एंबुलेंस चिह्नित स्थानों, दुर्घटना बहुल क्षेत्रों और थानों के पास उपलब्ध रहेंगी. प्रदेश में 108 सेवा की 2,200 और 102 सेवा की कुल 2,270 एंबुलेंस होली पर संचालित रखी जाएंगी.

हालांकि होली पर ओपीडी बंद रहेंगी लेकिन जिन मरीजों को जांच या ऑपरेशन की तारीख मिली है, उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं मेडिकल कक्षाओं के लिए बुधवार को अवकाश रहेगा. प्रशासन ने होली को लेकर अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है और साथ ही नागरिकों से अपील की है कि वो नियम, कानूनों का पालन करते हुए किसी भी तरह से त्योहार के रंग में भंग न डालें.

