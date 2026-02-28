Advertisement
होली पर घर जाने वालों को बड़ी राहत! मुंबई, अंबाला, समस्तीपुर और श्रीगंगानगर समेत इन शहरों से यूपी के लिए चली 12 स्पेशल ट्रेन

UP Holi Speical Trains: त्योहार के समय हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग रोज़गार वाले शहरों से अपने घर लौटते हैं. इसी भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने विशेष साप्ताहिक ट्रेनों की घोषणा की है, जिनमें अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं. 

Barabanki News: होली के त्योहार से पहले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने राहत भरा कदम उठाया है. पूर्वांचल, बिहार और अवध क्षेत्र से दिल्ली, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जाने-आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 12 होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इन ट्रेनों का ठहराव बाराबंकी और बुढ़वाल रेलवे स्टेशन पर भी होगा, जिससे स्थानीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. 
 
इन रूटों पर चलेंगी प्रमुख स्पेशल ट्रेनें
- गोरखपुर से बड़ोदरा जाने वाली स्पेशल ट्रेन (संख्या 09112)  हर बुधवार सुबह चलेगी और रास्ते में बाराबंकी व लखनऊ से गुजरेगी और उन्नाव के रास्ते बड़ोदरा पहुंचेगी. 
 
- मुंबई से वाराणसी के बीच चलने वाली साप्ताहिक विशेष ट्रेन (संख्या 09183) बाराबंकी में ठहराव लेकर वाराणसी पहुंचेगी. 
 
- वाराणसी से मुंबई सेंट्रल: ट्रेन संख्या 09184 वापसी में वाराणसी से दोपहर 2:30 बजे प्रस्थान करेगी और बाराबंकी में ठहराव के बाद लखनऊ, उन्नाव के रास्ते मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी. 
 
- श्रीगंगानगर-गोरखपुर और समस्तीपुर रूट की साप्ताहिक होली स्पेशल ट्रेन (ट्रेन संख्या 04729) फरवरी अंत से मार्च तक संचालित होंगी, जिनका ठहराव बुढ़वल पर रहेगा. यह ट्रेन 26 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगी. श्रीगंगानगर से 13:25 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 10:40 बजे बुढ़वल में ठहराव लेगी. 
 
- बुढ़वाल से गोरखपुर के बीच ट्रेन संख्या 04730 27 फरवरी से 27 मार्च तक प्रत्येक शुक्रवार संचालित हो रही है. यह गोरखपुर से सुबह 7:30 बजे प्रस्थान कर रात 1:27 बजे बुढ़वल पहुंचेगी. 
 
- समस्तीपुर से बुढ़वल के लिए साप्ताहिक विशेष होली ट्रेन (संख्या 04732) प्रत्येक मंगलवार को समस्तीपुर से दोपहर 1:00 बजे प्रस्थान करेगी और बुढ़वल में 12:02 बजे ठहराव लेगी. 
 
- मऊ जंक्शन से बुढ़वल के लिए साप्ताहिक होली विशेष ट्रेन (संख्या 05301) 5 से 26 मार्च तक मऊ जंक्शन से प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रस्थान कर 10:37 बजे जिले के बुढ़वल स्टेशन पर ठहराव लेगी. 
 
- अम्बाला कैंट से चलने वाली ट्रेन (संख्या 05302) हर शुक्रवार को दोपहर 3:52 बजे बुढ़वल पहुंचेगी और इसमें करीब 22 कोच लगाए जाएंगे. यह ट्रेन करीब 18 स्टेशनों पर रुकती है. 
 
- बढ़नी-अमृतसर होली स्पेशल (ट्रेन संख्या 05005) 4 मार्च से 25 मार्च तक प्रत्येक बुधवार को बढ़नी से 15:10 बजे प्रस्थान कर बलरामपुर, गोंडा के बाद शाम 6:22 बजे बुढ़वल में रुकेगी
 
- ट्रेन संख्या 05006 वापसी में अमृतसर से बृहस्पतिवार को चलकर सुबह 5:02 बजे बुढ़वल पहुंचेगी. इसके बाद यह ट्रेन सीतापुर से होते हुए अमृतसर तक जाएगी. 
 
ऑनलाइन बुकिंग 
रेलवे के अनुसार इन स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन जारी है और त्योहार के कारण सीटें तेजी से भर रही हैं. इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी टिकट जल्द से जल्द बुक कर लें, ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके.  गौरतलब है त्योहार के मौसम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था उन लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है, जो हर साल होली मनाने घर लौटते हैं और फिर वापस कामकाज के शहरों की ओर जाते हैं. 
