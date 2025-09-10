त्योहारों पर घर जाना होगा आसान, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, गोमतीनगर -जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी नई ट्रेन, ये रहा पूरा रूट और टाइम टेबल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2917095
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

त्योहारों पर घर जाना होगा आसान, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, गोमतीनगर -जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी नई ट्रेन, ये रहा पूरा रूट और टाइम टेबल

Festival Special Trains: त्योहारों में ज्यादा से ज्यादा यात्री अपने घर समय से और सुविधा से पहुंच सकें, इसके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इनमें एक विशेष ट्रेन गोमतीनगर और जलपाईगुड़ी के बीच भी चलेगी.आइये जानें सभी स्पेशल ट्रेनों का रूट और टाइमटेबल. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 10, 2025, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

त्योहारों पर घर जाना होगा आसान, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, गोमतीनगर -जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी नई ट्रेन, ये रहा पूरा रूट और टाइम टेबल

Lucknow News: त्योहारों के मौसम में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने खास तैयारी की है. भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 28 सितंबर से 15 नवंबर तक चार विशेष ट्रेनों का संचालन करने का ऐलान किया है. इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और आरक्षण में आसानी मिलेगी. इस संबंध में सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी दी.

गोमतीनगर- जलपाईगुड़ी के बीच स्पेशल ट्रेन
पहली विशेष ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और गोमतीनगर के बीच चलाई जाएगी. रेलगाड़ी संख्या 05742 हर रविवार शाम 7 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:15 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी. वापसी यात्रा के लिए रेलगाड़ी संख्या 05741 हर सोमवार रात 9:40 बजे गोमतीनगर से चलेगी और अगले दिन सुबह 9:25 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी. 

किशनगंज अमृतसर स्पेशल ट्रेन
दूसरी विशेष ट्रेन किशनगंज और अमृतसर जंक्शन के बीच तय की गई है. रेलगाड़ी संख्या 05734 दो अक्टूबर से 13 नवंबर तक हर गुरुवार सुबह 9:10 बजे किशनगंज से चलेगी और अगले दिन रात 12:10 बजे अमृतसर पहुंचेगी. वापसी दिशा में रेलगाड़ी संख्या 05733 चार अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर शनिवार सुबह 4:25 बजे अमृतसर से रवाना होगी और अगले दिन शाम 5:30 बजे किशनगंज पहुंचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

त्योहारों के चलते रेलवे ने लिया फैसला
रेलवे का कहना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन बेहद जरूरी था. इन विशेष ट्रेनों के चलने से पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के यात्रियों को न केवल आसानी होगी, बल्कि उन्हें त्योहारों पर अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा.

कैसे मिलेगी टिकट
टिकट बुकिंग की सुविधा सामान्य प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से उपलब्ध रहेगी. 

ये भी पढ़ें: यूपी को मिलेंगी 4 नई वंदे भारत ट्रेन, कई शहरों तक होगा सीधा और सुपरफास्ट सफर, जानें रुट समेत सबकुछ

ये भी पढ़ें: अब मेरठ से वाराणसी तक दौड़ेगी वंदे भारत, अयोध्या से होकर करेगी सफर, जानें देश की दूसरी सबसे लंबे रूट की ट्रेन का कहां कितने बजे स्टॉपेज

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Lucknow latest newsFestival Special trains News

Trending news

Lucknow latest news
त्योहारों पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, गोमतीनगर -जलपाईगुड़ी के लिए भी नई ट्रेन
Lucknow latest news
LDA की ई-नीलामी में बंपर बोली, एक ही दिन में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बिकी
Hapur News
सुनिए! आपने मेरे पति से अपनी बहन की मंगनी करा दी है... सुनते ही भाई के उड़ गए होश
agra latest news
आगरा में बड़ा हादसा, मकान का छज्जा गिरने से कई लोग दबे, एक बच्चे की मौत
bijnor news
बिजनौर में दर्दनाक हादसा, नहाने गए छह दोस्तों में से तीन नदी में डूबे
bulandshahr latest news
बुलंदशहर के लाल शहीद प्रभात गौड़ पंचतत्व में विलीन, तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब
Maharajganj News
बड़ी साजिश नाकाम, नेपाली कैदी को सीमा पर भारतीय सुरक्षा बलों ने धरे,
Lalitpur news
100 फीट ऊपर चढ़ पानी की टंकी में लगाई छलांग, सिरफिरे युवकों की करतूत का वीडियो वायरल
Bhadohi News
भदोही में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आए प्रतापगढ़ में तैनात SI
Lucknow Nagar Nigam
लखनऊवासियों पर महंगाई की डबल मार! पानी, पानी और सिनेमा से लेकर कई सेवाएं हुई महंगी
;