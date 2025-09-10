त्योहारों पर घर जाना होगा आसान, रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, गोमतीनगर -जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी नई ट्रेन, ये रहा पूरा रूट और टाइम टेबल

Festival Special Trains: त्योहारों में ज्यादा से ज्यादा यात्री अपने घर समय से और सुविधा से पहुंच सकें, इसके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इनमें एक विशेष ट्रेन गोमतीनगर और जलपाईगुड़ी के बीच भी चलेगी.आइये जानें सभी स्पेशल ट्रेनों का रूट और टाइमटेबल.
Trending Photos
Lucknow News: त्योहारों के मौसम में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने खास तैयारी की है. भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 28 सितंबर से 15 नवंबर तक चार विशेष ट्रेनों का संचालन करने का ऐलान किया है. इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा और आरक्षण में आसानी मिलेगी. इस संबंध में सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी दी.
गोमतीनगर- जलपाईगुड़ी के बीच स्पेशल ट्रेन
पहली विशेष ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और गोमतीनगर के बीच चलाई जाएगी. रेलगाड़ी संख्या 05742 हर रविवार शाम 7 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:15 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी. वापसी यात्रा के लिए रेलगाड़ी संख्या 05741 हर सोमवार रात 9:40 बजे गोमतीनगर से चलेगी और अगले दिन सुबह 9:25 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी.
किशनगंज अमृतसर स्पेशल ट्रेन
दूसरी विशेष ट्रेन किशनगंज और अमृतसर जंक्शन के बीच तय की गई है. रेलगाड़ी संख्या 05734 दो अक्टूबर से 13 नवंबर तक हर गुरुवार सुबह 9:10 बजे किशनगंज से चलेगी और अगले दिन रात 12:10 बजे अमृतसर पहुंचेगी. वापसी दिशा में रेलगाड़ी संख्या 05733 चार अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर शनिवार सुबह 4:25 बजे अमृतसर से रवाना होगी और अगले दिन शाम 5:30 बजे किशनगंज पहुंचेगी.
त्योहारों के चलते रेलवे ने लिया फैसला
रेलवे का कहना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन बेहद जरूरी था. इन विशेष ट्रेनों के चलने से पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के यात्रियों को न केवल आसानी होगी, बल्कि उन्हें त्योहारों पर अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा.
कैसे मिलेगी टिकट
टिकट बुकिंग की सुविधा सामान्य प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से उपलब्ध रहेगी.
ये भी पढ़ें: यूपी को मिलेंगी 4 नई वंदे भारत ट्रेन, कई शहरों तक होगा सीधा और सुपरफास्ट सफर, जानें रुट समेत सबकुछ
ये भी पढ़ें: अब मेरठ से वाराणसी तक दौड़ेगी वंदे भारत, अयोध्या से होकर करेगी सफर, जानें देश की दूसरी सबसे लंबे रूट की ट्रेन का कहां कितने बजे स्टॉपेज
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !