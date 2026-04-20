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गोपालन और दुग्ध उत्पादन से झांसी के रूंद करारी गांव की अरुण कुमारी ने बनाई पहचान

UP News: बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की योगी सरकार की नीति से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:32 PM IST
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गोपालन और दुग्ध उत्पादन से झांसी के रूंद करारी गांव की अरुण कुमारी ने बनाई पहचान

UP News: बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की योगी सरकार की नीति से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाओं ने दुग्ध उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है. झांसी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत होने और ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध संकलन केंद्रों की स्थापना से पशुपालन और गोपालन की प्रवृत्ति बढ़ी है.

झांसी के रूंद करारी गांव की रहने वाली अरुण कुमारी ने दुग्ध पालन के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए न सिर्फ लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाई बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की और अन्य महिलाओं को भी इस ओर प्रेरित किया है.

अरुण कुमारी ने वर्तमान समय में दस गाय पाल रखी हैं. इनमें देशी और क्रॉस नस्ल की गाय हैं. सभी गाय मिलाकर प्रतिदिन लगभग 40 लीटर दूध देती हैं. औसतन हर महीने 45 हजार रुपए से अधिक की कमाई हो जाती है.

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गोपालन के काम में अरुण कुमारी के पति राजेंद्र कुमार भी सहयोग करते हैं. अरुण कुमारी अपनी आमदनी से अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी निकाल रही हैं. जिले में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के कारण अरुण कुमारी को इस साल बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने 9500 रुपए बोनस देकर सम्मानित किया है.

गोपालक महिला किसान अरुण कुमारी ने बताया कि गोपालन के काम से उनके परिवार की आमदनी बढ़ाने में काफी मदद मिली है.

पहले दूध की बिक्री की व्यवस्था नहीं होने से कम रेट पर दूध बेचना पड़ता था.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत कराई तो दूध की बिक्री में होने वाली दिक्कत खत्म हो गई.

गांव में दुग्ध संकलन केंद्र शुरू होने से दूध की आसानी से बिक्री हो जाती है और समय से दूध की कीमत का भुगतान भी हो जाता है. बहुत सारी महिलाएं दूध उत्पादन के काम से जुड़कर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं.

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