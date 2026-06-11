Lucknow: उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने जून माह के मुफ्त राशन वितरण की अवधि बढ़ाकर 15 जून तक कर दी है. पहले यह प्रक्रिया 10 जून तक पूरी की जानी थी, लेकिन कई जिलों में वितरण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं हो सका. ऐसे में शासन ने समीक्षा के बाद लाभार्थियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.