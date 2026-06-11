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यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार ने जून के राशन वितरण की तारीख बढ़ाई

UP Govt News: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है. योगी सरकार ने जून महीने के फ्री राशन की आखिरी तारीख 10 जून से आगे बढ़ा दी है. कुछ जिलों के जिलाधिकारियों ने शासन को पत्र भेजकर निर्धारित समय सीमा के भीतर राशन वितरण पूरा करने में असमर्थता जताई थी.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 11, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:47 PM IST
यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार ने जून के राशन वितरण की तारीख बढ़ाई

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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