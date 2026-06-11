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Lucknow: उत्तर प्रदेश के करोड़ों राशन कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने जून माह के मुफ्त राशन वितरण की अवधि बढ़ाकर 15 जून तक कर दी है. पहले यह प्रक्रिया 10 जून तक पूरी की जानी थी, लेकिन कई जिलों में वितरण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं हो सका. ऐसे में शासन ने समीक्षा के बाद लाभार्थियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
जिलों की मांग पर लिया गया फैसला
जानकारी के अनुसार, प्रदेश के कुछ जिलाधिकारियों ने शासन को पत्र भेजकर राशन वितरण में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी दी थी. उन्होंने निर्धारित तिथि तक वितरण पूरा कर पाना संभव न होने की बात कही थी. इसके बाद प्रमुख सचिव एवं खाद्य आयुक्त रणवीर प्रसाद ने स्थिति का आकलन करते हुए वितरण अवधि बढ़ाने के निर्देश जारी किए.
सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा वितरण
खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश की सभी उचित दर की दुकानों पर अब 15 जून तक राशन वितरित किया जाएगा. वितरण का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी आसानी से खाद्यान्न प्राप्त कर सकें.
किसे कितना मिलेगा राशन
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क दिया जाएगा, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल हैं. वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा.
पोर्टेबिलिटी सुविधा से कहीं भी ले सकेंगे राशन
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी राशन दुकानों पर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध रहे. इसके तहत लाभार्थी अपने निर्धारित कोटे की दुकान के अलावा किसी भी उचित दर की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं. इससे प्रवासी और अन्य जरूरतमंद लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी.
शिकायतों के लिए हेल्पलाइन सक्रिय
राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या परेशानी होने पर लाभार्थी टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
प्रदेश में वर्तमान में लगभग 3.64 करोड़ राशन कार्डधारकों के माध्यम से करीब 14.62 करोड़ लोगों को हर महीने खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है. सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारु रहे और कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे.