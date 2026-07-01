Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Kaam ki khabar
  • /कानपुर से बुंदेलखंड तक रफ्तार की नई उड़ान, कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे पर खर्च होंगे 7,145 करोड़; केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

कानपुर से बुंदेलखंड तक रफ्तार की नई उड़ान, कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे पर खर्च होंगे 7,145 करोड़; केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

Kanpur Kabarai Greenfield Highway: कानपुर से बुंदेलखंड के बीच सड़क यातायात को रफ्तार की नई उड़ान मिलने वाली है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे के एक हिस्से को 4/6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 01, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:53 PM IST
कानपुर से बुंदेलखंड तक रफ्तार की नई उड़ान, कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे पर खर्च होंगे 7,145 करोड़; केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कौन हैं IPS किरन यादव? लखनऊ में अब तक का सबसे बड़ा साइबर स्ट्राइक कर चर्चा में आईं
Lucknow news21 min ago
2
Ram Mandir1 hr ago
3
uttar pradesh weather1 hr ago
4
Ram Mandir Ayodhya1 hr ago
5
Ghaziabad weather news2 hrs ago