Uttarakhand: पहाड़ों से उड़ी उम्मीदों की पतंग.. अब सिर्फ गांव नहीं, एडवेंचर हब बनता जा रहा है कपकोट

Kapkot Adventure Tourism: उत्तराखंड के दूर-दराज पहाड़ी इलाके में बसा कपकोट अब सिर्फ एक शांत ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहा.. अब यह एडवेंचर टूरिज्म का नया चेहरा बनकर उभर रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के विजन के तहत कपकोट ने ऐसी उड़ान भरी है जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी है.

पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप ने बदली पहचान

5 फरवरी से शुरू हुई पांच दिवसीय राष्ट्रीय एक्युरेसी पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता ने कपकोट की किस्मत ही बदल दी. बागेश्वर जिले में आयोजित इस आयोजन ने रोमांच प्रेमियों को यहां खींच लाया. जालेख की पहाड़ियों से जब रंग-बिरंगे पैराग्लाइडर आसमान में उड़ते दिखे तो पूरा इलाका किसी त्योहार जैसा लगने लगा.

देशभर से पहुंचे पायलट

इस प्रतियोगिता में देश के अलग-अलग राज्यों से 92 पायलटों ने रजिस्ट्रेशन कराया.. जिनमें से 78 प्रतिभागियों ने मैदान में उतरकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया. हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक इस नज़ारे के गवाह बने. हर उड़ान के साथ तालियों की गूंज और उत्साह का शोर यह बता रहा था कि कपकोट अब रोमांच का नया ठिकाना बन चुका है.

स्थानीय प्रशासन की बड़ी पहल

जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे और क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने इसे बागेश्वर के लिए ऐतिहासिक कदम बताया. उनका कहना था कि ऐसे आयोजनों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलता है बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं. होटल, होमस्टे, टैक्सी, खानपान.. हर क्षेत्र में हलचल देखने को मिली.

रोमांच के साथ सुरक्षा और प्रोफेशनल ट्रेनिंग

इस आयोजन की खास बात सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि प्रतिभागियों को दिया गया तकनीकी प्रशिक्षण और सुरक्षा सत्र भी थे. विशेषज्ञों का मानना है कि कपकोट का भौगोलिक वातावरण पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बेहद अनुकूल है. यहां की पहाड़ियां, हवा की दिशा और खुला आसमान इसे एक परफेक्ट एडवेंचर स्पॉट बनाते हैं.

जिलाधिकारी ने खुद भरी उड़ान

जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने खुद जालेख से उड़ान भरकर इस रोमांच को महसूस किया. उन्होंने कहा कि कपकोट और बागेश्वर अब एडवेंचर टूरिज्म के मजबूत केंद्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं. आने वाले समय में इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जाएगा. प्रतियोगिता में मनीष उप्रेती ने पहला स्थान हासिल कर ₹1 लाख की इनामी राशि जीती. दूसरे स्थान पर रहे मनीष भंडारी को ₹50 हजार और तीसरे स्थान पर पंकज कुमार को ₹30 हजार दिए गए. महिला पायलटों को भी विशेष सम्मान और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिला बूस्ट

इस आयोजन का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय लोगों को मिला. छोटे दुकानदारों से लेकर होमस्टे संचालकों तक सभी के चेहरे पर रौनक दिखी. पर्यटन से जुड़े कारोबार में तेजी आई और युवाओं में एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर नया उत्साह पैदा हुआ.