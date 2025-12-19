Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3047111
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

लखनऊ में बनाएं सपनों का घर! LDA की इस स्कीम के लिए पंजीकरण शुरू, जानें आवेदन शुल्क और पूरी प्रक्रिया

LDA Anant Nagar Yojana: अगर आप लखनऊ में अपने घर या प्लॉट का सपमा देख रहे हैं तो LDA की अनंत नगर योजना आपका सपना पूरा कर सकती है. इस योजना के लिए 20 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो  रही है और आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा. इसके अलावा एलडीए ने अपने फ्लैट खरीदारों को भी बड़ी राहत दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 19, 2025, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लखनऊ में बनाएं सपनों का घर! LDA की इस स्कीम के लिए पंजीकरण शुरू, जानें आवेदन शुल्क और पूरी प्रक्रिया

Lucknow News: लखनऊ में घर या प्लॉट लेने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) अपनी बहुप्रतीक्षित अनंत नगर आवासीय योजना के तीसरे चरण में 637 भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोलने जा रहा है. पंजीकरण प्रक्रिया 20 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक पूरी तरह ऑनलाइन चलेगी और आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. योजना के तहत मोहान रोड पर 785 एकड़ में विकसित हो रहे अनंत नगर में लगभग डेढ़ लाख लोगों के लिए आधुनिक आवासीय सुविधा तैयार की जा रही है. 

अनंत नगर योजना अंतरराष्ट्रीय मानकों पर विकसित हो रही है जिसे ग्रिड पैटर्न पर विकसित किया जा रहा है, जहां

Add Zee News as a Preferred Source

- चौड़ी और मजबूत सड़कें
- भूमिगत केबल से निर्बाध बिजली आपूर्ति
- स्वच्छ जल व्यवस्था
- ईवी चार्जिंग स्टेशन
- सामुदायिक केंद्र
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और
- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

योजना के तहत करीब 130 एकड़ भूमि पर पार्क और ग्रीन स्पेस विकसित किए जाएंगे, जिससे यह इलाका पर्यावरण के अनुकूल और हराभरा रहेगा. इसके साथ ही बड़े पैमाने पर एडुटेक सिटी विकसित करने का प्रस्ताव भी है. 

योजना में कुल कितने भूखंड
तीसरे चरण में आकाश खंड में 617 भूखण्ड और आदर्श खंड में 20 भूखण्ड हैं जिनका आवंटन होना है. इससे पहले दो चरणों में 666 भूखण्डों का आवंटन हो चुका है, जिनके लिए 22 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया था. इस चरण में कुल 5 श्रेणियों के प्लॉट उपलब्ध होंगे. 

प्लॉट साइज और कीमत
450 वर्गमीटर – 41 प्लॉट
288 वर्गमीटर – 224 प्लॉट
200 वर्गमीटर – 225 प्लॉट
162 वर्गमीटर – 90 प्लॉट
112.5 वर्गमीटर – 57 प्लॉट

एलडीए ने प्लॉट का रेट 41,150 रुपये प्रति वर्गमीटर तय किया है. इसके अलावा 12% फ्रीहोल्ड शुल्क अलग से देना होगा. 200 वर्गमीटर का प्लॉट करीब 82.30 लाख रुपये का पड़ेगा.

ऐसे करें पंजीकरण
आवेदन के लिए एलडीए की वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर लॉगइन कर पंजीकरण पुस्तिका खरीदनी होगी. इसके बाद भूखण्ड के अनुमानित मूल्य का 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा.

LDA फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत
इसी बीच एलडीए ने अपने फ्लैट खरीदारों को भी बड़ी राहत दी है. अब खाली पड़े पुराने फ्लैटों पर पिछले 3 साल का मेंटेनेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा. पहले रजिस्ट्री की तारीख से पिछला मेंटेनेंस वसूला जा रहा था, जिससे नए आवंटियों पर 50 से 60 हजार रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था.

आवंटियों की आपत्तियों और आवास विकास परिषद के नियमों का हवाला दिए जाने के बाद एलडीए ने नियमों में बदलाव का फैसला लिया है. नए आदेश से हजारों फ्लैट खरीदारों को सीधा फायदा मिलेगा. कुल मिलाकर एक तरफ अनंत नगर योजना में प्लॉट पाने का सुनहरा मौका, तो दूसरी तरफ फ्लैट खरीदारों को आर्थिक राहत. एलडीए के ये फैसले लखनऊ के रियल एस्टेट बाजार में नई उम्मीद जगा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: लखनऊ में बनेगी बेंगलुरु जैसी आईटी सिटी! जमीन देने वाले किसानों की बल्ले-बल्ले, आवासीय योजना में मिलेंगे विकसित प्लॉट

 

TAGS

Lucknow latest newslda new scheme

Trending news

Sambhal Accident News
संभल में कोहरे का कोहराम! कंटेनर की टक्कर से पूरा परिवार खत्म!
Codeine Cough Syrup Case
कोडीन सिरप कांड में एक और सपा नेता का नाम!, ड्रग लाइसेंस और GST की जांच में खुलासा
agra latest news
थाने के पास जिस्म फरोशी का धंधा! लोग कहते थे स्पा सेंटर, रेड पड़ी तो पुलिस भी हैरान
Lucknow Metro
लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी! इन खास दिनों में रात 12 बजे तक चलेगी मेट्रो
Bhadohi News
नौकरी पक्की है, परेशान मत हो... इंडियन आर्मी के नाम पर 30 लाख की ठगी
History of Kakori kand
काकोरी शहीद दिवस: चादर की वजह से कैसे फांसी चढ़े काकोरी कांड के क्रांतिवीर
bulandshahr news
यूपी के इस जिले में स्पेशल 26 की तरह रेड, मोबाइल जब्त कर परिवार को कमरे में किया बंद
Hardoi News
अवैध खनन के खिलाफ एक्शन को लेकर दबंगई! जिला खनन अधिकारी की गाड़ी कुचलने का प्रयास
Allahabad High Court
कोडीन सिरप कांड के अरोपियों को हाईकोर्ट से झटका, सभी आरोपियों की याचिका खारिज
UP Mayor Salary
UP के मेयर की कितनी होती है सैलरी?आलीशान बंगले और गाड़ी के साथ मिलती हैं ये सुविधाएं