लखनऊ में नए साल पर अपने घर का सपना होगा पूरा! अटल आवास योजना की लॉटरी की तारीख आई, 2,496 फ्लैट्स होंगे आवंटित

Lucknow Awas Yojana Update: लखनऊ विकास प्राधिकरण की अटल आवास योजना में आवेदन करने वालों का नए साल पर अपने घर का सपना पूरा हो सकता है. योजना के फ्लैटों की लॉटरी निकलने की तारीख आ गई है. लॉटरी सिस्टम से कुल 2,496 आवंटित होंगे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 30, 2025, 11:04 PM IST
Lucknow: अटल नगर आवासीय योजना में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं. जिन लोगों ने अटल आवास योजना में अपने फ्लैट्स के लिए आवेदन क्या किया था अब उनका सपना बस पूरा होने को है. अटल आवास योजना के फ्लैट्स की लॉटरी नए साल के दूसरे हफ्ते में 8 व 9 जनवरी को होगी.

लॉटरी का होगा लाइव प्रसारण
लॉटरी ड्रॉ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मर्करी हॉल में आवेदकों की मौजूदगी में कराया जाएगा. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि आवेदक घर बैठे भी लॉटरी की कार्रवाई देख सकें.

15 टावरों में 2,496 फ्लैट्स
एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार अटल नगर योजना के तहत 12 से 19 मंजिल तक के कुल 15 टावर तैयार किए गए हैं. इनमें कुल 2,496 फ्लैट्स शामिल हैं. इनमें से 1,832 फ्लैट 1BHK श्रेणी के हैं, जबकि 664 फ्लैट 2BHK के हैं. फ्लैट्स का आकार 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर तक है. कीमत की बात करें तो फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 9.82 लाख रुपये रखी गई है, जिससे यह योजना मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए खास बन जाती है. 

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी कॉलोनी
अटल नगर आवासीय योजना में आधुनिक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं दी गई हैं. इसमें लिफ्ट, स्वच्छ पेयजल, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, हरित क्षेत्र, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा शामिल है. 

5,781 लोगों ने किया था आवेदन
इस योजना के लिए 4 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया चली थी. इस दौरान कुल 5,781 लोगों ने आवेदन किया. अब सभी पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी के माध्यम से फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा. 

प्रधानमंत्री आवास योजना में भी नया मौका
इसी बीच एलडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी नए साल पर पंजीकरण खोलने का ऐलान किया है. शारदा नगर विस्तार में बने 2,256 आवासों का आवंटन पहले ही लॉटरी से हो चुका है. इनमें रिफंड के चलते खाली हुए 185 आवासों का दोबारा आवंटन किया जाएगा. 

अपर सचिव सीपी त्रिपाठी के अनुसार, इसके लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे. इच्छुक आवेदकों को एलडीए की वेबसाइट पर जाकर 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. योजना से जुड़ी पूरी जानकारी और पंजीकरण पुस्तिका वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है. 

