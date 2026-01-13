घर बैठे चुटकियों में वोटर आईडी से जुड़ हो जाएगा मोबाइल नंबर, ये रहा पूरा प्रोसेस

Voter id-Mobile Number Link Process: मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड पहचान से जुड़ा एक अहम दस्तावेज है. एसआईआर के चलते यह चर्चा में बना है. निष्क्रिय वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. मतदाता पहचान पत्र से मोबाइल नंबर को भी लिंक किया जा रहा है. यूपी के मुख्य सूचना अधिकारी नवनीप रिनवा ने भी वोटर्स से अपने मोबाइल नंबर को चुनावी फोटो पहचान पत्र (EPIC) से जोड़ने की अपील की है. चलिए आइए जानते हैं इसका क्या प्रोसेस है.

घर बैठे जोड़ें वोटर आईडी से मोबाइल नंबर

अगर आपने भी अब तक मोबाइल नंबर को वोटर आईडी से नहीं जोड़ा है तो घर बैठे इस काम को पूरा कर सकते हैं. इसका प्रोसेस बेहद आसान है, जो कुछ मिनट में ही पूरी हो जाएगी. चलिए आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा और इसके क्या फायदे हैं. मोबाइल नंबर को वोटर आईडी से जोड़ने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, पहला वेबसाइट के जरिए और दूसरा Voter Helpline App एप से.

वोटर आईडी से कैसे जोड़े मोबाइल नंबर? (वेबसाइट के जरिए)

- इसके लिए सबसे पहले आपको निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा.

- अगर आपका यहां पहले से अकाउंट बना है तो साइन अप करें. वरना नया अकाउंट क्रिएट कर लें.

- इसके बाद आपको पोर्टल पर Fill Form 8 को सेलेक्ट करना होगा.

- यहां अपना EPIC नंबर दर्ज करें.

- अब सुधार वाले ऑप्शन को चुनें. जो ‘Correction of Entries in Existing Electoral Roll’ नाम से होगा.

- यहां आपको कई जानकारियां देखने को मिलेंगी. जिनमें से मोबाइल नंबर वाले बॉक्स पर क्लिक करें.

- यहां मोबाइल नंबर डाले, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. इस ओटीपी को भरें और वेरिफाई करें.

- प्रोसेस पूरी होने के बाद 10 से 15 दिनों में आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

वोटर आईडी से कैसे जोड़े मोबाइल नंबर? (Voter Helpline App एप से)

- सबसे पहले आपको Voter Helpline App अपने मोबाइल में इंस्टाल करना होगा.

- अब वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और फॉर्म 8 को चुनें.

- यहां अपना मोबाइल नंबर और EPIC नंबर भरना होगा.

- इसके बाद करेक्शन करने के लिए नया मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी भेजें.

- ओटीपी दर्ज करें और सत्यापन करें, आखिरी में सबमिट कर दें.

- प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी. जिसकी मदद से आप वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.