शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर, यूपी में बदल सकता है दुकानों का समय; जानें क्या है वजह

Lucknow News: उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है. हालात ऐसे हैं कि दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम के बिना घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. इस तपती गर्मी का असर अब शराब कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. प्रदेश भर में शराब और बियर की दुकानों पर दिन के समय ग्राहकों की संख्या तेजी से घटी है, जिससे कारोबारियों की बिक्री पर बड़ा असर पड़ा है. दुकानदारों का कहना है कि दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है और लोग शाम ढलने के बाद ही बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं.

समय बदलने की मांग

कारोबार में लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए ‘शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन’ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर दुकानों के संचालन समय में बदलाव की मांग की. कारोबारियों ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शराब की दुकानों को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए. उनका तर्क है कि देर शाम मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, ऐसे में ग्राहक आसानी से खरीदारी कर सकेंगे और कारोबार को भी राहत मिलेगी.

परमिट रूम व्यवस्था बहाल करने की भी उठी मांग

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सिर्फ दुकान के समय में बदलाव ही नहीं, बल्कि अन्य समस्याओं को भी सरकार के सामने रखा. कार्य विभाग महामंत्री विकास मोहन श्रीवास्तव और उपाध्यक्ष रमेश जायसवाल समेत कई व्यापारियों ने मांग की कि पहले की तरह बियर सेवन के लिए दुकानों के पास ‘परमिट रूम’ की व्यवस्था दोबारा शुरू की जाए. उनका कहना है कि इससे ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा.

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कोटा और लॉटरी सिस्टम पर जताई नाराजगी

व्यापारियों ने बड़े शहरों में देशी शराब के बढ़े हुए बिक्री कोटे पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि जरूरत से ज्यादा कोटा तय होने के कारण काफी मात्रा में शराब बिना बिके रह जाती है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है. इसके अलावा कारोबारियों ने लॉटरी सिस्टम को लेकर भी नाराजगी जताई. उनका कहना है कि इस व्यवस्था के चलते पुराने और अनुभवी कारोबारी धीरे-धीरे व्यवसाय से बाहर हो रहे हैं. उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की अपील की है.

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