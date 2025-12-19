लखनऊ वालों के लिए खुशखबरी! इन खास दिनों में रात 12 बजे तक चलेगी मेट्रो, देर रात सफर करने वालों के लिए राहत

Advertisement
Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:22 PM IST
Lucknow News: लखनऊ के लोगों के लिए क्रिसमस और नए साल की खुशियां इस बार और खास होने जा रही हैं. त्योहारों और जश्न के बीच देर रात तक बाहर निकलने वालों की सुविधा को देखते हुए लखनऊ मेट्रो ने अपनी सेवाओं का समय बढ़ाने का फैसला किया है. अब 25 दिसंबर और 1 जनवरी को मेट्रो ट्रेनें रात 10:30 बजे के बजाय आधी रात यानी 12 बजे तक चलेंगी. 

डेढ़ घंटे ज्यादा सेवा मिलेगी
इस फैसले से यात्रियों को करीब डेढ़ घंटे की अतिरिक्त मेट्रो सेवा मिलेगी, जिससे देर रात घर लौटने वालों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का विकल्प मिल सकेगा. मेट्रो प्रशासन का कहना है कि इन खास दिनों में शहर के मॉल, चर्च, पार्क, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ती है. लोग देर रात तक घूमने-फिरने और जश्न मनाने बाहर रहते हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या काफी बढ़ जाती है. मेट्रो सेवा का समय बढ़ाने से सड़क पर वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी.

हर साल बढ़ रही यात्रियों की संख्या
पिछले वर्षों के आंकड़े इस फैसले की जरूरत को साफ तौर पर दर्शाते हैं. मेट्रो प्रशासन के मुताबिक, क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास मेट्रो यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. साल 2022 में इन दिनों करीब 1.20 लाख यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया था. 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 1.45 लाख तक पहुंच गया, जबकि 2024 में यह संख्या 1.70 लाख से ज्यादा रही. हर साल बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए इस बार समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

मेट्रों का समय बढ़ाने पर क्या बोले अधिकारी
लखनऊ मेट्रो के अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. देर रात तक मेट्रो चलने से लोग बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.  जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी, ताकि संचालन पूरी तरह सुचारू और सुरक्षित बना रहे.

इन खास दिनों में कुछ मेट्रो स्टेशन सबसे ज्यादा व्यस्त रहते हैं. चारबाग मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन से सीधे जुड़ा होने के कारण हमेशा यात्रियों का केंद्र रहता है. यहां लंबी दूरी की ट्रेनों से आने-जाने वाले यात्रियों के साथ-साथ दफ्तर, बाजार और अन्य इलाकों में जाने वाले लोग बड़ी संख्या में मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं. त्योहारों और छुट्टियों में यहां यात्रियों का दबाव और बढ़ जाता है.

हजरतगंज मेट्रो स्टेशन शहर का प्रमुख बाजार और कॉमर्शियल हब है. क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर यहां मौजूद मॉल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देर रात तक खुले रहते हैं, जिससे यात्रियों की आवाजाही बनी रहती है. वहीं आलमबाग मेट्रो स्टेशन बस अड्डे और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों से जुड़ा होने के कारण शाम से लेकर रात तक यहां भीड़ अधिक रहती है.

कुल मिलाकर, मेट्रो की बढ़ी हुई टाइमिंग लखनऊवासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी. जश्न के माहौल में सुरक्षित, आरामदायक और बिना ट्रैफिक की चिंता किए सफर करने का यह विकल्प शहरवासियों के लिए नए साल की अच्छी शुरुआत जैसा है. 

ये भी पढ़ें: यूपी में सर्दी का वार तेज, लखनऊ में बढ़ते AQI से हालात खराब; अगले तीन दिन के लिए बड़ा अलर्ट जारी

 

