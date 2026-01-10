लखनऊ से कामाख्या देवी मंदिर तक अब सीधा और आरामदायक सफर, श्रद्धालुओं के लिए गोमतीनगर से जल्द चलेगी नई ट्रेन

Lucknow News: लखनऊ और आसपास के जिलों के लए पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. जल्द ही लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से असम के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी.रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है और 18 जनवरी को ट्रेन के उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है. रेलवे की ओर से जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन और समय-सारिणी जारी की जाएगी.

डिब्रूगढ़–गोमतीनगर साप्ताहिक ट्रेन का खाका तैयार

रेलवे सूत्रों के अनुसार यह साप्ताहिक ट्रेन डिब्रूगढ़ से चलकर कामाख्या, गोरखपुर और अयोध्या धाम होते हुए गोमतीनगर पहुंचेगी. पूर्वोत्तर रेलवे इस सेवा के लिए रैक की व्यवस्था में जुट गया है, ताकि तय समय पर संचालन शुरू किया जा सके.

संभावित शेड्यूल

प्रस्ताव के मुताबिक ट्रेन डिब्रूगढ़ से रात 9 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 7:15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. इसके बाद सुबह 10:10 बजे अयोध्या धाम और दोपहर 1:15 बजे गोमतीनगर आगमन का समय तय किया गया है. गोमतीनगर से वापसी का कार्यक्रम अलग से घोषित होगा.

ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें जनरल, स्लीपर और एसी श्रेणी की बोगियां शामिल रहेंगी.

श्रद्धालुओं को सीधा लाभ

इस नई ट्रेन से अयोध्या धाम और मां कामाख्या के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. अब लंबी और जटिल यात्राओं से छुटकारा मिलेगा और उत्तर प्रदेश से पूर्वोत्तर भारत तक सीधी रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. साथ ही, गोमतीनगर स्टेशन को ट्रेनों के नए हब के रूप में विकसित करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है.

26 जनवरी से गोमतीनगर से दौड़ेगी पुष्पक एक्सप्रेस

रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए लखनऊ जंक्शन–मुंबई के बीच चलने वाली वीआईपी पुष्पक एक्सप्रेस को 26 जनवरी से गोमतीनगर स्टेशन से संचालित करने का निर्णय लिया है. नई व्यवस्था के तहत यह ट्रेन बादशाहनगर, सिटी और ऐशबाग के रास्ते चलेगी. रेलवे प्रशासन का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर और वैकल्पिक बोर्डिंग सुविधा मिल सकेगी.

कुल मिलाकर, गोमतीनगर स्टेशन से ट्रेनों का दायरा बढ़ना लखनऊ और आसपास के यात्रियों के लिए बड़ी सौगात साबित होने जा रहा है.

