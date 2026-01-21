Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082139
Zee UP-UttarakhandKaam ki khabar

लखनऊवालों के काम की खबर! 26 जनवरी तक नया ट्रैफिक प्लान लागू, परेड रिहर्सल से लेकर मुख्य समारोह तक सख्त प्रतिबंध

Lucknow Republic Day Traffic Plan: रिपब्लिक डे उसकी तैयारियों को देखते हुए लखनऊ में पुलिस और प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत परेड रिहर्सल लेकर गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह तक यातायात को लेकर कई प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किये गये है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 21, 2026, 09:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लखनऊवालों के काम की खबर! 26 जनवरी तक नया ट्रैफिक प्लान लागू, परेड रिहर्सल से लेकर मुख्य समारोह तक सख्त प्रतिबंध

Lucknow: गणतंत्र दिवस समारोह–2026 को लेकर राजधानी लखनऊ में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह नए सिरे से तैयार किया गया है. परेड से हले पहले रिहर्सल, फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम के दौरान शहर के कई प्रमुख इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध और डाइवर्जन लागू रहेंगे. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि आमजन 26 जनवरी तक केवल तय किए गए वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करें.

तीन अहम तारीखों पर रहेगा खास बंदोबस्त
पुलिस के मुताबिक 22 जनवरी को परेड का पहला रिहर्सल, 24 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल और 26 जनवरी को मुख्य परेड आयोजित की जाएगी. इन तीनों दिनों में हजरतगंज, चारबाग, विधानसभा और केडी सिंह बाबू स्टेडियम के आसपास यातायात व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित रहेगी.

रविन्द्रालय से केडी सिंह स्टेडियम तक परेड मार्ग
गणतंत्र दिवस परेड रविन्द्रालय-बाल संग्रहालय चारबाग से शुरू होगी. यह केकेसी तिराहा, राणा प्रताप चौराहा, हुसैनगंज, बापू भवन, विधानसभा, अटल चौक, अल्का तिराहा, मेफेयर और बाल्मीकि तिराहा होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम के गेट नंबर-02 पर समाप्त होगी. परेड के बाद प्रतिभागी बच्चे गेट नंबर-05 से बाहर निकलकर बसों में सवार होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

टैंक और झांकियों की वापसी का अलग रूट
परेड में शामिल सेना के टैंक और झांकियां केडी सिंह स्टेडियम से मोतीमहल तिराहा, चिरैयाझील, सहारागंज, सिकंदरबाग, सप्रू मार्ग और हजरतगंज होते हुए वापस जाएंगी. इस पूरे मार्ग पर सामान्य यातायात पूरी तरह बंद रहेगा.

25 जनवरी से विधानसभा मार्ग सील
25 जनवरी को दोपहर 2 बजे से हजरतगंज चौराहा से रॉयल होटल (बापू भवन) तक विधानसभा मार्ग बंद कर दिया जाएगा. यहां बैठने की व्यवस्था, बैरिकेडिंग और सुरक्षा जांच की जाएगी. यह पाबंदी 26 जनवरी को परेड समाप्त होने तक जारी रहेगी.

चारबाग और हजरतगंज में सुबह से रोक
22, 24 और 26 जनवरी को सुबह 8 बजे से चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने बाल विद्या मंदिर स्कूल के आसपास का इलाका पूरी तरह सील रहेगा. हजरतगंज, मेफेयर और डीएसओ क्षेत्र में भी निर्धारित समय के बाद किसी भी तरह का यातायात नहीं चलेगा.

बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी डायवर्ट
चारबाग, कैसरबाग, गोमतीनगर और महानगर से आने वाली रोडवेज व सिटी बसों को हजरतगंज और केडी सिंह स्टेडियम की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। बसों को आलमबाग, कैंट, लालबत्ती और गांधी सेतु के रास्ते मोड़ा जाएगा.

यात्रियों और इमरजेंसी सेवाओं के लिए खास निर्देश
एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों से समय से पहले निकलने की अपील की गई है. वहीं एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और दूसरी आपात सेवाओं को जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधित मार्गों से गुजरने की छूट दी जाएगी. किसी भी मदद के लिए ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: यूपी में गरजेंगे बादल, बरसेंगे ओले! 26 जनवरी से पहले झमाझम बारिश का अलर्ट; जानें लखनऊ में कल कैसा रहेगा मौसम

 

TAGS

Lucknow latest newsrepublic day lucknow

Trending news

Lucknow latest news
लखनऊ में 26 जनवरी तक नया ट्रैफिक प्लान लागू, घर से निकलने से पहले जरूर पढ़ें ये खबर
fatehpur latest news
फतेहपुर में हाई प्रोफाइल मर्डर! जमींदार जयराज मान सिंह का गला कटा शव मिला
Ayodhya Ram Mandir Anniversary
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, जानें कितना बदला राममंदिर का स्वरूप
Bhadohi News
हिंदू बंटेंगे तो कटेंगे.... अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान
UP News
कचरे से कमाई तक.. योगी सरकार का 282 यूनिट वाला मेगा प्लान जमीन पर उतरा
Agra News
विदेशी जोड़े ने आगरा में लिये 7 फेरे, 74 साल के फिलिप बने सिल्विया के दूल्हा
kaushambi news
कौशांबी में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी, तरीका जान पुलिसवाले भी रह गए हैरान
Kanpur News
DM बनने का झांसा देकर प्रेमिका से लाखों की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर दिखाकर दिया धोखा
Lakhimpur Kheri latest News
जानें कौन हैं लखीमपुर की 'मोगली गर्ल'! एक महीने में पकड़े 60 सांप, 10 मगरमच्छ
baghpat news
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का गन्ना भुगतान पर बड़ा बयान, बोले- लापरवाही पर होगा एक्शन