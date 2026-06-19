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यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए खुशखबरी! शनिवार को खाते में आएंगे 2 हजार रु. , पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि

PM Kisan Samman Nidhi: उत्तर प्रदेश के 2.17 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में शनिवार को किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त के लिए 2 हजार रुपये आ रहे हैं. पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के किसानों को के लिए 4352.40 करोड़ रुपये की किसान सम्मान निधि जारी करेंगे.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 19, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:45 PM IST
यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए खुशखबरी! शनिवार को खाते में आएंगे 2 हजार रु. , पीएम मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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