बेसहारा बच्चों के लिए वरदान बनी 'बाल सेवा योजना', आवेदन हुआ 100% ऑनलाइन, हर महीने खाते में आ रहे 2500 रुपये

Mukhyamantri Bal Seva Yojana UP: माता या पिता, अथवा दोनों को खो चुके बेसहारा बच्चों के भरण-पोषण और शिक्षा के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है. योजना को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए 19 दिसंबर 2025 से आवेदन की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत ऑनलाइन कर दिया गया है.

अब आवेदकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, वे घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं और जांच होने के बाद तथा जिला अनुमोदन कमेटी की स्वीकृति के उपरांत सीधे बच्चे के बैंक खाते में 2500 रुपये प्रति माह की धनराशि पहुंचने लगती है.

दो चरणों में 23 साल की उम्र तक मिलता है लाभ

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जिला प्रोबेशन अधिकारी ईरा आर्या ने बताया कि बाल सेवा योजना का लाभ 0 से 23 वर्ष तक के बच्चों को दो चरणों में दिया जाता है. पहला चरण 0 से 18 वर्ष तक का है, जिसमें स्कूली शिक्षा (इंटरमीडिएट तक) के लिए सहायता दी जाती है.

वहीं, 18 वर्ष पूरे होने के बाद यदि बच्चा डिग्री कॉलेज या स्नातक की पढ़ाई कर रहा है, तो उसे 18 से 23 वर्ष की आयु तक योजना के दूसरे चरण का लाभ दिया जाता है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना है, इसलिए स्कूल का प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य है.

रामपुर में 121 बच्चों को मिल रहा सीधा लाभ

रामपुर जिले के आंकड़ों पर गौर करें तो योजना के शुरू होने से लेकर अब तक कुल 226 बच्चों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं. इनमें से 'बाल सेवा योजना (कोविड)' के तहत 123 बच्चों को स्वीकृति मिली थी, जिनमें से 54 बच्चे वर्तमान में लाभ ले रहे हैं और उन्हें 4000 रुपये प्रतिमाह मिलते है.

वहीं, 'बाल सेवा योजना (सामान्य)' के तहत 103 बच्चों को स्वीकृति मिली थी, जिनमें से 67 बच्चे वर्तमान में लाभांवित हो रहे हैं और इन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते है. इसके अलावा 49 बच्चों को केंद्र सरकार की 'स्पॉन्सरशिप योजना' में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां उन्हें 4000 रुपये प्रति माह मिलते हैं.

कोविड और सामान्य योजना में है यह अंतर

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों और सामान्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों की योजना में थोड़ा अंतर है. बाल सेवा योजना (कोविड) के तहत कक्षा 9 या उससे ऊपर पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और बालिकाओं की शादी के लिए 1,01,000 रुपये का विशेष अनुदान दिया जाता है. जबकि, बाल सेवा योजना (सामान्य) में यह दोनों प्रावधान शामिल नहीं हैं.

उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड)

योजना के संचालन की तिथि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 16,061 बच्चों को लाभान्वित किया गया है.

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के अंतर्गत 14,214 बच्चों को ₹4000 प्रति माह की धनराशि प्रेषित की जा रही है तथा अब तक कुल 1003 बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं.

उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

योजना के संचालन की तिथि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1,03,430 बच्चों को लाभान्वित किया गया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के अंतर्गत कुल 87,082 बच्चों को ₹2500 प्रति माह की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट mbsyup.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. आवेदन करते ही फॉर्म ऑटोमैटिक तरीके से संबंधित ब्लॉक या तहसील में जांच के लिए चला जाता है. इसके लिए माता-पिता (जिसकी मृत्यु हुई हो) का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड, और स्कूल का प्रमाण पत्र जरूरी है. यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि एक जीवित है तो आय प्रमाण पत्र लगाना होगा. ध्यान रहे, पैसा सिर्फ बच्चे के व्यक्तिगत बैंक खाते में जाता है, अभिभावक या जॉइंट खाते में नहीं.

हर 6 महीने में होती है जांच, निरस्त होने पर कर सकते हैं अपील

जिला बाल संरक्षण इकाई हर 6 महीने में इन बच्चों का फॉलोअप (सर्वे) करती है. इसमें देखा जाता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं और अभिभावक उस पैसे का इस्तेमाल बच्चे पर ही कर रहे हैं या नहीं. ग्राम स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी और पंचायत सचिव को भी ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि किसी पात्र बच्चे का फॉर्म निरस्त हो जाता है, तो वह जिला प्रोबेशन कार्यालय में आकर अपील कर सकता है और सही कारण बताकर दोबारा योजना से जुड़ सकता है.

सफलता की कहानी: बुआ ने संभाला अनाथ बच्चों का जिम्मा

योजना की सफलता का जिक्र करते हुए अधिकारी ने बताया कि जिले में एक परिवार में माता-पिता दोनों का निधन हो गया था, जिससे तीन बच्चे अनाथ हो गए. उनकी बुआ ने उन्हें संभाला लेकिन उनके सामने आर्थिक संकट था.सूचना मिलने पर विभाग ने खुद आगे आकर उन बच्चों को योजना से जोड़ा. आज उन पैसों की मदद से तीनों बच्चों ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर ली है और उनका जीवन पूरी तरह सुरक्षित हो गया है.