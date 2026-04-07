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बेकरी से बदली किस्मत... बरेली की नसरीन बी ने 'जनता समूह' को बनाया आधार, दिया 10 महिलाओं को रोजगार

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद स्थित फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक का एक छोटा सा गांव घंघोरा-घंघोरी, आज एक नई पहचान पा चुका है. यहां की रहने वाली नसरीन बी ने अपनी मेहनत और सरकारी योजनाओं के तालमेल से यह साबित कर दिया है कि एक ग्रामीण महिला भी सफल उद्यमी बन सकती है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:25 PM IST
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बेकरी से बदली किस्मत... बरेली की नसरीन बी ने 'जनता समूह' को बनाया आधार, दिया 10 महिलाओं को रोजगार

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद स्थित फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक का एक छोटा सा गांव घंघोरा-घंघोरी, आज एक नई पहचान पा चुका है. यहां की रहने वाली नसरीन बी ने अपनी मेहनत और सरकारी योजनाओं के तालमेल से यह साबित कर दिया है कि एक ग्रामीण महिला भी सफल उद्यमी बन सकती है.

'जनता' स्वयं सहायता समूह, एक नई शुरुआत

नसरीन बी का सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 'जनता' स्वयं सहायता समूह की नींव रखी. एक समय परिवार के पालन-पोषण की चिंता में डूबी रहने वाली नसरीन ने हिम्मत नहीं हारी और छोटे स्तर पर बेकरी का काम शुरू किया.

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वित्तीय आधार: साल 2022 में समूह को पहले ₹15,000 और फिर ₹1 लाख की सरकारी वित्तीय सहायता मिली, जिसने उनके सपनों को पंख दिए.
तकनीकी विकास: इस राशि से नसरीन ने क्रीम रोल बनाने की आधुनिक मशीन लगाई, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और क्षमता दोनों में भारी इजाफा हुआ.

लाभार्थी से उद्यमी तक का सफर

योगी सरकार की योजनाओं ने नसरीन को महज एक सरकारी 'लाभार्थी' से एक कुशल 'उद्यमी' (Entrepreneur) बना दिया है. आज उनकी बेकरी में तैयार होने वाले उत्पाद बरेली शहर के बाजारों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं.

मुख्य बेकरी उत्पाद

कुरकुरे रस्क (टोस्ट)
खस्ता फैन
स्वादिष्ट क्रीम रोल

10 महिलाओं को मिला रोजगार का अवसर

नसरीन की सफलता की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने खुद के साथ गांव की 10 अन्य महिलाओं को भी रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाया है. अब यह समूह केवल बेकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए पापड़, मसाले और चिप्स का निर्माण भी शुरू कर दिया है.

आर्थिक मजबूती के आंकड़े

मासिक आय: समूह अब हर महीने लगभग ₹1 लाख तक की आमदनी कर रहा है.
बाजार विस्तार: स्थानीय गांव से लेकर बरेली शहर की दुकानों तक उत्पादों की नियमित सप्लाई.

प्रेरणा और सम्मान

नसरीन बी आज न केवल अपने परिवार का सहारा हैं, बल्कि पूरे गांव के लिए आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी हैं. प्रशासनिक सहयोग और उचित प्रशिक्षण ने उनके उत्पादों को बाजार में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद की है.

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