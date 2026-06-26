/यूपी के यात्रियों को बड़ी सौगात! 28 जून से दौड़ेगी नई सुपरफास्ट ट्रेन, लखनऊ-कानपुर समेत 10 स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव

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Lucknow: उत्तर प्रदेश के लाखों रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वालों को अब एक और सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा मिलने जा रही है. भारतीय रेलवे 28 जून से छपरा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने जा रहा है. इस नई ट्रेन से पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि ट्रेन प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी.
कब से शुरू होगी सेवा और क्या रहेगा समय?
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 12527 छपरा से प्रत्येक रविवार रात 8:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2:00 बजेआनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 12528 आनंद विहार टर्मिनल से प्रत्येक सोमवार शाम 4:25 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 9:40 बजे छपरा पहुंचेगी. इससे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक नया और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा.
यूपी के इन स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव
नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी. इनमें बलिया, मऊ, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद शामिल हैं. इन शहरों में रहने वाले यात्रियों को अब दिल्ली और बिहार के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.
यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
रेलवे ने इस ट्रेन में सभी वर्गों के यात्रियों का ध्यान रखते हुए जनरल, स्लीपर और एसी कोच उपलब्ध कराए हैं. इससे सामान्य यात्रियों के साथ-साथ लंबी दूरी की आरामदायक यात्रा करने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी.
यात्रा से पहले यहां करें जानकारी
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ट्रेन के समय, प्लेटफॉर्म और अन्य अपडेट की जानकारी NTES पोर्टल या रेलवे हेल्पलाइन 139 के माध्यम से जरूर प्राप्त कर लें. नई ट्रेन के संचालन से उत्तर प्रदेश के कई शहरों के यात्रियों को दिल्ली और बिहार के बीच सफर के लिए एक अतिरिक्त और तेज विकल्प उपलब्ध होगा.
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