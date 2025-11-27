दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा जेवर! CM योगी ने दी आखिरी तैयारियों को स्पीड

Jewar Airport: सीएम योगी ने गुरुवार को गौतमबुद्धनगर के जेवर स्थित निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बारीकी निरीक्षण किया. उन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल से लेकर सुरक्षा इंतजाम, यातायात व्यवस्था और उद्घाटन से जुड़े सभी जगहों का बारीकी से अवलोकन किया. सीएम ने निर्माण की हर परत को खुद मौके पर खड़े होकर देखा और अधिकारियों से जरूरी जानकारी ली.

टेर्मिनल से रनवे तक.. हर कार्य की जांच

सीएम योगी ने एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन, आगमन-प्रस्थान क्षेत्र, पार्किंग जोन और रनवे निर्माण की वास्तविक प्रगति का जायजा लिया. सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और यात्री सुविधाओं को लेकर भी विस्तृत जानकारी ली गई. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एयरपोर्ट का हर घटक उत्तर प्रदेश की पहचान बनेगा. इसलिए गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा.

बोर्डरूम में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के बोर्डरूम में केंद्रीय और राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक में केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री, सचिव नागर विमानन मंत्रालय, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन, DGCA के डीजी, CISF के अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, NIAL के CEO, जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे. बैठक में एयरपोर्ट की प्रगति, उद्घाटन समारोह की योजना, समय-सीमा और आगे की कार्ययोजना पर पावर प्रेजेंटेशन के जरिए विस्तृत जानकारी दी गई.

एयरोड्रम लाइसेंस न मिलने पर नाराजगी

समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने पाया कि अभी तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एयरपोर्ट प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है. सुरक्षा और अन्य जरूरी मानकों को तुरंत पूरा किया जाए. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और CISF के साथ समन्वय तेज किया जाए ताकि जल्द से जल्द सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिल सके. मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि सभी लंबित कार्य तेज गति और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं.

यूपी की सबसे बड़ी एविएशन परियोजना

सीएम योगी ने कहा कि जेवर का यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश, व्यापार और पर्यटन की नई पहचान देगा. इसलिए विभागीय समन्वय, समयबद्ध कार्य और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखी जाए. उन्होंने जोर दिया कि उद्घाटन समारोह की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और सभी एजेंसियां अपने कार्य समय से पहले पूरा करें.

उद्घाटन के समय एक रनवे से उड़ानें शुरू

एयरपोर्ट के पहले चरण की क्षमता को लेकर भी जानकारी दी गई. एयरपोर्ट उद्घाटन के समय एक रनवे के साथ शुरू होगा. सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी. पूरी तरह विकसित होने पर यहां कुल 5 रनवे होंगे. एयरपोर्ट का विस्तार 11,750 एकड़ में किया जाएगा. अंतिम क्षमता 30 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष की होगी. इस क्षमता के साथ जेवर एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल हो जाएगा. निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण मंत्री बृजेश सिंह, जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह, राज्यसभा सांसद सुरेन्द्र नागर, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, मेरठ मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी, पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम इसके अलावा कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे.

(एजेंसी इनपुट के साथ)