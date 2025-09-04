खुशखबरी, दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म! उत्तर-मध्य रेलवे चलाएगा 3600 त्योहार स्पेशल ट्रेनें

UP Special Train/मो.गुफरान: नवरात्रि, दशहरा, छठ और दीपावली के पर्व पर अगर आप अपने घर जाना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस बार भारतीय रेलवे ने ख़ास पर्व के लिए ख़ास तैयारी भी की है. रेलवे ने इस बार इन ख़ास पर्व के लिए त्यौहार स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने का फैसला लिया है.

उत्तर मध्य रेलवे चलाएगा 3600 स्पेशल ट्रेन

देशभर में करीब 12 हजार से अधिक त्यौहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.अकेले उत्तर मध्य रेलवे 3600 त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा. मकसद साफ़ है कि यात्रियों को त्यौहार के मौके पर किसी तरह से आवागमन में कोई बाधा न आए. इसको लेकर रेलवे ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं.

दीपावली, छठ पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन

एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि आगामी दिनों में नवरात्रि, दशहरा, छठ और दीपावली का पर्व है. इस दौरान ट्रेनों में भीड़ उमड़ती है. यात्रियों को आवागमन में काफी दिक्कतें होती हैं, इसको देखते हुए रेलवे इस बार त्यौहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है. ताकि पर्व के समय ट्रेनों से लोग अपने गंतव्य तक आसानी से जा सकें.

बढ़ेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन की संख्या

सीपीआरओ के मुताबिक इसके लिए अभी से स्पेशल ट्रेनों का एनाउंसमेंट शुरू हो गया है. 1 सितंबर तक 534 ट्रेनों के चलाए जाने का फैसला एनसीआर ने लिया है. आगामी दिनों में पर्वत के नजदीक आने पर इसमें जरूरत के मुताबिक संख्या और भी बढ़ेगी. उन्होंने बताया कि हमारा मकसद है कि पर्व के मौके जो भी अपने परिवार या घर आना चाहता है उसे उसके गंतव्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना.

वापसी में भी मिलेंगी स्पेशल ट्रेन

इतना ही नहीं वापस जब वह अपने कार्य स्थल के लिए जाएंगे तब भी उन्हें स्पेशल ट्रेनें मिलेंगी, ताकि वह अपने स्थान तक आसानी से पहुंच सकें. इसके लिए जिन स्टेशंस पर गाड़ियों का ठहराव होना है, वहां जरूरी इंतजाम भी किए जा रहें हैं. यात्री शेड के साथ होल्डिंग एरिया समेत अन्य जरूरी सहूलियत उपलब्ध कराने में रेलवे जुटा है. भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर महाकुंभ के दौरान किए गए क्राउड मैनेजमेंट प्लान को लागू किया जाएगा.

त्योहारों पर होती है भारी भीड़

बता दें कि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है. इसके बाद दशहरा का पर्व होगा. इस पर्व के दौरान लाखों लोग अपने घरों के लिए जाना चाहते हैं. 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व है, इस मौके पर भी ट्रेनों में भीड़ उमड़ती है, दीपावली के समापन के महज कुछ दिनों बाद 25 अक्तूबर से छठ का महापर्व शुरू हो जाएगा. इस दौरान पूर्वांचल और बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ती है. इसको देखते हुए छठ पर्व पर भी त्यौहार स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी.

