रेल यात्री कृपया ध्यान दें! त्याहारों में लखनऊ मंडल चलाएगा 52 स्पेशल ट्रेन, दशहरा से छठ तक भीड़ को देखते हुए लिया फैसला

Festival Special Trains: दशहरा से लेकर दिवाली और छठ तक त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ से 52 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है. रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है जिस पर हफ्ते भर में अनुमति मिल जाएगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 25, 2025, 11:11 PM IST
रेल यात्री कृपया ध्यान दें! त्याहारों में लखनऊ मंडल चलाएगा 52 स्पेशल ट्रेन, दशहरा से छठ तक भीड़ को देखते हुए लिया फैसला

Lucknow: दशहरा से लेकर दिवाली और छठ तक त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ से 52 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है. रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है जिस पर हफ्ते भर में अनुमति मिल जाएगी.

दशहरा, दीपावली और छठ पर्व जैसे बड़े त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने 52 त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. मंडल प्रशासन ने इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया है और उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह में औपचारिक स्वीकृति मिल जाएगी.

60 से घटाकर 52 ट्रेनें
रेलवे सूत्रों के अनुसार, पहले 60 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना थी, लेकिन बोगियों की उपलब्धता को देखते हुए संख्या घटाकर 52 कर दी गई. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ मंडल में उपलब्ध अतिरिक्त डिब्बों के आधार पर ही यह व्यवस्था की जा रही है, ताकि त्योहारों के दौरान लाखों यात्रियों को सुविधा मिल सके.

टिकट के लिए यात्रियों में मारामारी
त्योहारों से पहले ही लखनऊ से बिहार, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी दबाव है. उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से पहले से ही 100 से अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों को बर्थ मिलना मुश्किल हो रहा है. कई रूटों पर नो रूम स्टेटस दिख रहा है और वेटिंग टिकट तक उपलब्ध नहीं हैं.

सर्कुलर ट्रेनें भी होंगी संचालित
लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों के अलावा, लखनऊ मंडल ने छोटी दूरी के लिए सर्कुलर ट्रेनें भी चलाने की तैयारी की है. ये ट्रेनें लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों तक जाएंगी और फिर वापस लखनऊ लौटेंगी.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन स्पेशल ट्रेनों से न केवल लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि नजदीकी जिलों में त्योहारों के दौरान बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा.

त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम लखनऊ मंडल के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.

