फेंकने वाली चीज से करोड़ों का कारोबार! पतंजलि की रिसर्च ने किसानों की बदल दी किस्मत

Patanjali Research: आंवले की बीज को बेकार समझकर अकसर फेंक दिया जाता है. लेकिन इस बीज पर रिसर्च कर पतंजलि ने इसे बेशकीमती बना दिया है. आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में पतंजलि के वैज्ञानिकों की खोज की वजह से यह चर्चाओं में भी है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 06, 2026, 04:50 PM IST
Patanjali Research Institute: भारत में आंवला सिर्फ एक फल नहीं बल्कि सेहत का खजाना माना जाता है. आयुर्वेद में इसे शरीर को मजबूत बनाने वाला सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक फल बताया गया है. इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर पाचन सुधारने तक लगभग हर घर में आंवले के फायदे की चर्चा होती रही है. लोग इसका मुरब्बा, जूस और चूर्ण तक बनाकर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक चीज ऐसी थी जिस पर शायद ही कभी किसी ने ध्यान दिया हो और वो है आंवले का बीज. सालों से लोग इसे बेकार समझकर फेंक देते थे. लेकिन इस बीज पर रिसर्च कर पतंजलि ने इसे बेशकीमती बना दिया है. आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व में पतंजलि के वैज्ञानिकों की खोज की वजह से यह चर्चाओं में भी है.

रिसर्च ने बदल दी आंवले के बीज की पहचान

पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने आचार्य बालकृष्ण के मार्गदर्शन में आंवले के बीज पर गहराई से अध्ययन किया. आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से जब इस बीज का विश्लेषण किया गया तो जो नतीजे सामने आए वो काफी चौंकाने वाले थे. रिसर्च में पता चला कि आंवले का बीज सिर्फ उपयोगी ही नहीं बल्कि कई मामलों में फल के गूदे से भी ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर है. इन छोटे-छोटे बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड, क्वेरसेटिन, कैटेचिन, गैलिक एसिड, फ्लेवोनॉयड्स और सैपोनिन्स जैसे कई अहम तत्व पाए गए. ये सभी तत्व शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं और दिल की सेहत, त्वचा, बाल, इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

रिसर्च के आधार पर बने नए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट

इस खोज के बाद पतंजलि ने आंवले के बीज से जुड़े कई नए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार किए हैं. इनमें दिल की सेहत को बेहतर रखने वाले कैप्सूल, त्वचा और बालों के लिए फाइटोन्यूट्रिएंट ऑयल, तनाव और सूजन कम करने वाली हर्बल टैबलेट्स और डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए खास सप्लीमेंट्स शामिल हैं. इन प्रोडक्ट्स का उद्देश्य प्राकृतिक तरीके से शरीर की देखभाल करना है. यही वजह है कि आयुर्वेद और हर्बल मेडिसिन में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी इस रिसर्च को काफी अहम मान रहे हैं.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता

आंवले के बीज पर हुई इस रिसर्च को भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है. आयुष मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और कई वैश्विक वैज्ञानिक संस्थानों ने इसे आधुनिक आयुर्वेद में महत्वपूर्ण योगदान बताया है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की रिसर्च भारत को प्राकृतिक चिकित्सा और हर्बल साइंस के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिला सकती है.

किसानों के लिए खुला कमाई का नया रास्ता

इस खोज का फायदा सिर्फ वैज्ञानिक दुनिया तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका सीधा असर किसानों की आय पर भी पड़ा है. पहले आंवले के बीजों को बेकार समझकर फेंक दिया जाता था. अब पतंजलि इन बीजों को किसानों से खरीद रहा है. इससे करीब 70 हजार से ज्यादा किसानों को अतिरिक्त आय का नया जरिया मिल गया है. गांवों में रहने वाले कई किसान परिवार अब उसी चीज़ से कमाई कर रहे हैं जिसे पहले कचरा माना जाता था.

जीरो-वेस्ट खेती की दिशा में बड़ा कदम

आंवले के बीज का इस्तेमाल बढ़ने से खेती में जीरो-वेस्ट मॉडल को भी बढ़ावा मिला है. इसका मतलब है कि फल का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाएगा. इससे जैविक कचरा कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा. हर्बल इंडस्ट्री में इस मॉडल को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल माना जा रहा है.

दुनिया भर में बढ़ रही भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग

आंवले के बीज से बने कई प्रोडक्ट अब अमेरिका, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे देशों में भी निर्यात किए जा रहे हैं. इससे भारत के हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए नए व्यापारिक अवसर भी खुल रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसी तरह पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को साथ लेकर काम किया जाए तो भारत हर्बल हेल्थ इंडस्ट्री में बड़ी ताकत बन सकता है.

आयुर्वेद और विज्ञान का नया मेल

2024 में पतंजलि ने आंवले के बीज से जुड़े फॉर्मूलेशन पर कई पेटेंट भी फाइल किए हैं. इसके अलावा इस रिसर्च के नतीजे कई वैज्ञानिक जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं. आज आंवले के बीज पर हुई यह रिसर्च एक मिसाल बन चुकी है कि कैसे पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर नई खोजें की जा सकती हैं. और शायद यही वजह है कि जिस बीज को लोग सालों से बेकार समझते थे.. वही अब आयुर्वेदिक इनोवेशन और किसानों की आय बढ़ाने की नई उम्मीद बन गया है.

