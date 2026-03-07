योग, प्राणायाम और आयुर्वेद.. जानें कैसे पतंजलि ने बदली करोड़ों लोगों की हेल्थ लाइफस्टाइल?

Baba Ramdev Yoga Movement: पिछले कुछ सालों में भारत में योग और आयुर्वेद को लेकर लोगों की सोच काफी बदली है. पहले जहां इन चीजों को सीमित दायरे में देखा जाता था. वहीं अब यह लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. इस बदलाव में बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है. बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा स्थापित पतंजलि आयुर्वेद ने योग, प्राकृतिक जीवनशैली और आयुर्वेदिक चिकित्सा को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए. टीवी कार्यक्रमों, योग शिविरों और हेल्थ कैंप के जरिये योग को एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की गई.

योग और प्राणायाम को बनाया जन आंदोलन

पतंजलि की सबसे बड़ी पहल योग और प्राणायाम को घर-घर तक पहुंचाना रही है. कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका और सूर्य नमस्कार जैसे अभ्यास आज लाखों लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं. योग विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित योग और प्राणायाम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन बेहतर होता है और तनाव भी कम होता है. यही वजह है कि अब योग सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि एक बेहतर जीवनशैली का हिस्सा बन गया है.

आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को मिला आधुनिक रूप

पतंजलि ने जड़ी-बूटियों पर आधारित आयुर्वेदिक दवाओं और हेल्थ प्रोडक्ट्स को बड़े पैमाने पर तैयार कर बाजार तक पहुंचाया. पहले आयुर्वेदिक दवाएं सीमित जगहों पर ही मिलती थीं, लेकिन अब आधुनिक पैकेजिंग और बड़े वितरण नेटवर्क के जरिए ये देशभर में आसानी से उपलब्ध हैं. इस पहल ने आयुर्वेद को एक बार फिर मुख्यधारा में ला दिया और लोगों का भरोसा भी बढ़ाया.

स्वदेशी और प्राकृतिक जीवनशैली पर जोर

पतंजलि की सोच का एक अहम पहलू स्वदेशी और प्राकृतिक जीवनशैली को बढ़ावा देना भी रहा है. इसका मकसद यह है कि लोग रसायनयुक्त उत्पादों और अस्वस्थ आदतों से दूर रहें और प्राकृतिक तरीके अपनाएं. आहार, दिनचर्या और योग के माध्यम से शरीर को संतुलित रखने की बात लगातार कही जाती रही है.

क्या डायबिटीज में इंसुलिन बंद हो सकती है?

डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के बीच अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या इंसुलिन बंद की जा सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी इंसुलिन बंद नहीं करनी चाहिए. हालांकि टाइप-2 डायबिटीज के कुछ मामलों में जीवनशैली में सुधार से शुगर कंट्रोल बेहतर हो सकता है. वजन कम करना, नियमित योग-प्राणायाम, संतुलित आहार और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं का सही इस्तेमाल करने से कई मरीजों में इंसुलिन की जरूरत कम हो सकती है. लेकिन टाइप-1 डायबिटीज में इंसुलिन जीवनभर जरूरी होती है और इसे बंद करना संभव नहीं होता.

शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के उपाय

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लिवर, किडनी, दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. पूरी तरह खराब हो चुके अंगों को ठीक करना मुश्किल होता है, लेकिन समय रहते सही देखभाल से नुकसान कम किया जा सकता है. योग और प्राणायाम जैसे कपालभाति, अनुलोम-विलोम और भस्त्रिका शरीर के विभिन्न अंगों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

संतुलित आहार और व्यायाम की अहमियत

पतंजलि के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सही खानपान और नियमित व्यायाम से कई बीमारियों से बचा जा सकता है. भोजन में कम चीनी, कम प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा फल-सब्जियां शामिल करना चाहिए. इसके साथ ही रोजाना 30 से 45 मिनट पैदल चलना या हल्का व्यायाम करना शरीर को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है. स्वस्थ रहने के लिए मानसिक संतुलन भी उतना ही जरूरी है. ध्यान (मेडिटेशन), पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच तनाव को कम करने में मदद करती है. इसके अलावा समय-समय पर लिवर, किडनी और हार्ट की जांच करवाना भी जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके.