पीएनजी वालों को अब नहीं मिलेगा सिलेंडर, नियमों में बड़ा बदलाव, नया PNG कनेक्शन लेने पर छूट!

LPG Crisis in UP: मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात के वजह से यूपी समेत पूरे देश में पैदा हुए एलपीजी संकट को ध्यान में रखकर सरकार पीएनजी के नियम बदल दिये हैं. अब पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा.
Trending Photos
Lucknow: देश में रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि जिन उपभोक्ताओं के घरों में पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने, नया कनेक्शन लेने या सिलेंडर रीफिल कराने की अनुमति नहीं होगी. संशोधित आपूर्ति आदेश के तहत तेल कंपनियों को भी ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन या रिफिल देने से मना कर दिया गया है.
सरकार ने क्यों लिया फैसला
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक परिस्थितियों के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते भारत को मिलने वाली एलपीजी शिपमेंट में कमी देखी जा रही है. केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक 9 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में भारत आने वाली एलपीजी खेप लगभग 2.7 लाख टन रहने का अनुमान है, जो अप्रैल 2023 के बाद सबसे कम है.
मिडिल ईस्ट में हालिया घटनाक्रम के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता बाधित हुआ है. यही वह समुद्री मार्ग है जिसके जरिए भारत में आने वाली एलपीजी का बड़ा हिस्सा पहुंचता है. इस वजह से आयात में व्यवधान पैदा हुआ है और घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ गया है. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है और अपनी लगभग 90 प्रतिशत जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहता है.
देश की रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.
हाल ही में बढ़े थे गैस के दाम
मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने हाल ही में रसोई गैस की कीमतों में भी वृद्धि की है. 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग एक साल बाद बढ़ाई गई और इसमें करीब 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर कीमत 913 रुपये कर दी गई.
इस बीच पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नए कनेक्शन पर छूट भी मिलेगा, दिल्ली में तो इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने इसकी घोषणा कर दी है. लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर अभी कोई सूचना नहीं मिली है.
बता दें देश के कई शहरों में पीएनजी नेटवर्क तेजी से फैल रहा है. उत्तर प्रदेश में लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, सुल्तानपुर, उन्नाव, बरेली, झांसी, सीतापुर और हापुड़ जैसे शहरों में विभिन्न गैस कंपनियों के जरिए घरों और उद्योगों को पीएनजी की आपूर्ति की जा रही है.
ये भी पढ़ें: रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर योगी प्रशासन का हंटर! चोरी करने वाले एनकाउंटर में गिरफ्तार, जौनपुर में 60 अवैध सिलेंडर बरामद