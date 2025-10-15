हरिद्वार से साबरमती के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, दीपावली और छठ पर रेलवे का तोहफा, जानें पूरा टाइम टेबल और रूट

Haridwar: दीपावली और छठ पर्व के मौके पर हरिद्वार और साबरमती के बीच की दूरी तय करना आसान होगा. रेलवे 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चला रहा है. आइये जानते हैं पूरा टाइम टेबल और रास्ते में कौन-कौन से स्टेशन पर ये ट्रेन रूकेगी.

रेलवे के अनुसार, त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए देशभर में 225 से अधिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है. इन ट्रेनों में 2.25 लाख अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जा रही है और करीब 2000 फेरे लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को बिना परेशानी यात्रा का मौका मिल सके.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि 09425/09426 साबरमती–हरिद्वार–साबरमती फेस्टिवल एक्सप्रेस 15 अक्तूबर से दोनों ओर से कुल 14-14 फेरे लगाएगी.

ट्रेन का संचालन समय

साबरमती से प्रस्थान: प्रत्येक बुधवार और शनिवार सुबह 8:50 बजे

हरिद्वार पहुंचने का समय: अगले दिन सुबह 5:30 बजे

हरिद्वार से प्रस्थान: प्रत्येक बृहस्पतिवार और रविवार रात 9:40 बजे

साबरमती पहुंचने का समय: अगले दिन रात 9:30 बजे

प्रमुख ठहराव (Stations)

यह ट्रेन रास्ते में रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, गांधीनगर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, मारवाड़, फालना, आबूरोड, पालनपुर और महेसाणा स्टेशनों पर ठहरेगी.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह विशेष ट्रेन यात्रियों को त्योहारों के दौरान आरामदायक, सुरक्षित और तेज यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी.

