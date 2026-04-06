मूंज शिल्प बना ‘गोल्ड माइन’, 100 महिलाओं को रोजगार दे रहीं रजनी बाला

UP News: आज के आधुनिक दौर में जहां मशीनें हस्तशिल्प की जगह ले रही हैं, वहीं सुल्तानपुर के कुड़वार ब्लॉक के हरखपुर गांव की रजनी बाला ने अपनी पुश्तैनी कला को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे एक लाभदायक व्यवसाय में बदल दिया है. मूंज के उत्पादों के जरिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त तस्वीर पेश की है.

विरासत में मिली कला को बनाया आजीविका का आधार

रजनी बाला को मूंज शिल्प का हुनर अपनी मां से विरासत में मिला. बचपन से ही अपनी मां को मूंज से आकर्षक आकृतियां बनाते देख उन्होंने इस बारीकी को सीखा. आज वे मूंज से सिकहुला और भउका, दौरी और डोलची, सजावटी कप और अन्य कलाकृतियां तैयार कर रही हैं. 12वीं तक शिक्षित रजनी ने अपनी इस कला को बाजार की मांग के अनुरूप ढाला और आज वे एक सफल उद्यमी के रूप में पहचानी जाती हैं.

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मुनाफे का गणित और महिला सशक्तीकरण

रजनी बताती हैं कि मूंज के व्यवसाय में लागत के मुकाबले लाभ का प्रतिशत बहुत अच्छा है.

शुद्ध लाभ: प्रत्येक उत्पाद पर लगभग 50 प्रतिशत का शुद्ध मुनाफा होता है. (उदाहरण के लिए ₹100 की लागत वाला उत्पाद ₹150 में आसानी से बिकता है).

रोजगार का सृजन: रजनी केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहीं. जब उन्हें राजस्थान से एक बड़ा ऑर्डर मिला, तो उन्होंने उसे पूरा करने के लिए गांव की लगभग 100 महिलाओं को रोजगार दिया.

सरकारी सहयोग से मिला बड़ा बाजार

रजनी की इस सफलता में उत्तर प्रदेश सरकार के जिला उद्योग कार्यालय का विशेष योगदान रहा है.

मार्गदर्शन: जिला उपायुक्त नेहा सिंह के प्रोत्साहन से उन्हें अपने उत्पादों को बड़े मंचों पर प्रदर्शित करने का मौका मिला.

बाजार विस्तार: उन्होंने नोएडा, लखनऊ और सुल्तानपुर जैसे बड़े शहरों में स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों की सफलतापूर्वक ब्रांडिंग और बिक्री की है.

पारिवारिक सहयोग बना सफलता का स्तंभ

रजनी की इस यात्रा में उनके पति, जो दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, उनका पूरा साथ देते हैं. अपनी मेहनत की बदौलत वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला रही हैं-उनका बेटा लखनऊ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी सुल्तानपुर के प्रतिष्ठित स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही है.