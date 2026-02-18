Advertisement
दिख गया रमजान का चांद! मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का ऐलान, कल से रखे जाएंगे रोजे

Ramadan 2026: उत्तर प्रदेश में रमजान का चांद दिख गया है. चांद मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने चांद दिखने के बाद ऐलान किया है कि पहला रोजा गुरुवार को रखा जाएगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 18, 2026, 08:34 PM IST
दिख गया रमजान का चांद! मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का ऐलान, कल से रखे जाएंगे रोजे

Ramadan 2026: लखनऊ में बुधवार को रमजान का चांद दिखाई देने के साथ ही पवित्र महीने की शुरुआत की घोषणा कर दी गई. शहर की शिया और सुन्नी चांद कमेटियों ने चांद नजर आने की पुष्टि की, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल बन गया. पहला रोजा गुरुवार, 19 फरवरी को रखा जाएगा. चांद की खबर मिलते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई और लोगों ने एक-दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी. 

मौलाना खालिद रशीद का ऐलान
मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने बताया कि बुधवार रात से ही शहर की सभी मस्जिदों में तरावीह की नमाज शुरू हो गई है. देर रात तक होने वाली इस विशेष नमाज में बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल होते हैं. इस बार महिलाओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. ईदगाह ऐशबाग में महिलाओं की जमात के साथ तरावीह अदा करने के लिए पर्दे और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. 

इस्लामी परंपरा में पाक और बरकत वाला महीना 
रमजान को इस्लामी परंपरा में बेहद पाक और बरकत वाला महीना माना जाता है. मौलाना खालिद रशीद के अनुसार इस महीने को तीन बराबर हिस्सों में बांटा गया है. पहले दस दिन रहमत के, अगले दस दिन मगफिरत यानी माफी के, और अंतिम दस दिन निजात यानी जहन्नम से मुक्ति के माने जाते हैं. हर चरण का अलग आध्यात्मिक महत्व होता है और रोजेदार इन दिनों में इबादत, दान और आत्मसंयम पर विशेष ध्यान देते हैं.

अनुशासन व सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपील 
धार्मिक विद्वानों ने रमजान के दौरान अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की है. मौलाना सैफ अब्बास ने मस्जिदों में इफ्तार की व्यवस्था करने, आसपास सफाई बनाए रखने और नमाज के बाद देश की तरक्की के लिए दुआ करने की सलाह दी. उन्होंने लोगों से समय का सदुपयोग करने, कुरान पढ़ने और जरूरतमंदों की मदद करने का आग्रह किया. 

मुफ्ती इरफान मियां फरंगी महली ने कहा कि रमजान ऐसा महीना है जिसमें नेक कामों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है. उन्होंने लोगों से जकात और फित्रा के जरिए गरीबों की सहायता करने की अपील की, ताकि समाज में भाईचारा और सहानुभूति मजबूत हो सके. 

रमजान के आगमन के साथ ही लखनऊ में धार्मिक उत्साह, सामाजिक सहयोग और आध्यात्मिक वातावरण की शुरुआत हो गई है, जो पूरे महीने तक जारी रहने की उम्मीद है. 

