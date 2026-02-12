Uttarakhand: मीठीबेरी से झाझरा तक चमकेगी सड़क, सीएम धामी ने रखी 12 करोड़ की परियोजना की नींव

Uttarakhand News: देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1203.40 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया.
Sahaspur Road Widening: देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1203.40 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया. यह काम मीठीबेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक तक और परवल से विज्ञान धाम झाझरा तक किया जाएगा. इस चरण में किलोमीटर 1 से 10 तक सड़क को चौड़ा और मजबूत बनाया जाएगा. स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ सड़क नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने वाली पहल मानी जा रही है.
बेहतर सड़क से बदलेगी तस्वीर
सीएम धामी ने शिलान्यास के दौरान कहा कि मजबूत सड़कें किसी भी प्रदेश की तरक्की की नींव होती हैं. अच्छी कनेक्टिविटी से व्यापार को बढ़ावा मिलता है पर्यटन को सहारा मिलता है और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होती है. उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के बाद क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और लोगों को सुरक्षित व तेज सफर का लाभ मिलेगा. खासकर गांवों और कस्बों के बीच आवाजाही पहले से बेहतर होगी.
सहसपुर के लिए विकास की कई घोषणाएं
बता दें कि सिर्फ सड़क ही नहीं बल्कि सहसपुर के लिए कई और महत्वपूर्ण कामों की भी घोषणा की गई. भाऊवाला में पेयजल आपूर्ति के लिए नलकूप बनाया जाएगा. दरू चौक से केशववाला नदी तक नाला निर्माण कर जलभराव की समस्या दूर की जाएगी. आर्केडिया बड़ोवाला पार्क के पास मोक्षधाम बनाया जाएगा. आसनपुर से श्मशान घाट तक पुस्ता और मार्ग का निर्माण होगा. उमेदपुर और परवल में आसन नदी किनारे कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए पुस्ता बनेगा. वार्ड 93 बड़ोवाला क्षेत्र में भी सुरक्षा के लिए पुस्ता निर्माण होगा. पौंधा में श्मशान घाट सड़क और भूमि कटाव रोकने के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे. इन घोषणाओं से साफ है कि सरकार क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है.
मातृशक्ति और समावेशी विकास पर जोर
जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड समावेशी विकास के मामले में देश में अग्रणी बन रहा है. उन्होंने महिलाओं को पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया. ‘लखपति दीदी’ योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो बड़ी कंपनियों को भी चुनौती दे रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और उत्तराखंड का बजट अब एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है.
देवभूमि की पहचान पर सख्त रुख
सीएम धामी ने साफ कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान से कोई समझौता नहीं होगा. समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई इसका उदाहरण हैं. उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 10 से 12 हजार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी की जा रही है. स्थानीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सुशासन और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि युवा, महिलाएं और किसान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं.