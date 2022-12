SBI Job : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 1438 सहायकों की भर्ती होगी

SBI Recruitment 2023 : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1438 पदों पर भर्ती निकाली है. यह युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका हो सकता है. एसबीआई ने 1438 फैसिलटेटर की ये वैकेंसी निकाली है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. इच्छुक अभ्यर्थी 10 जनवरी 2023 तक SBI Recruitment 2022 आवेदन दाखिल कर सकते हैं.

ये कांट्रैक्ट जॉब होगी. इसके लिए 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन एसबीआई की ओर से जारी किया गया है. स्टेट बैंक की इस नौकरी के लिए ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा. इसमें 25 हजार से 40 हजार रुपये मिलेंगे.

SBI has floated a Request for Proposal (RFP) for appointment of Human Resource Consultants for recruiting resources at various posts in the bank.

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) December 17, 2022